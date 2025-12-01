ByteDance lance un assistant vocal IA pour les smartphones chinois

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Liam Mo et Brenda Goh

Le géant chinois de la technologie ByteDance a déclaré lundi qu'il lançait un outil de contrôle vocal par intelligence artificielle qui fera ses débuts sur un smartphone fabriqué par ZTE Corp 000063.SZ , avant d'être disponible sur les téléphones d'autres fabricants en temps voulu.

L'assistant d'intelligence artificielle, alimenté par le modèle de langue large Doubao de ByteDance, permet aux utilisateurs d'activer vocalement des tâches telles que la recherche de contenu et la réservation de billets.

Cet outil sera en concurrence avec des fonctions d'IA similaires introduites par des fabricants de smartphones chinois tels que Huawei et Xiaomi 1810.HK . Apple AAPL.O n'a pas encore mis son Apple Intelligence à disposition en Chine, bien qu'Alibaba 9988.HK ait déclaré qu'il s'associerait à Apple pour développer des fonctions d'IA pour les iPhones dans le pays.

L'outil vocal d'IA de ByteDance apparaîtra d'abord sur le téléphone Nubia M153 de ZTE, actuellement un prototype vendu au prix de 3 499 yuans (495). L'appareil est disponible en pré-commande en quantités limitées.

Les actions de ZTE ont bondi de 10 % lundi, leur plus haut niveau depuis le 29 octobre, aidées par les rapports sur le téléphone ainsi que par la nouvelle qu'elle avait remporté une série de contrats pour fournir de l'équipement 5G au Viêt Nam.

ByteDance a déclaré dans un communiqué qu'elle n'avait pas l'intention de développer ses propres smartphones et qu'elle était en pourparlers avec plusieurs fabricants de téléphones pour déployer l'assistant vocal AI.

ByteDance, qui possède TikTok et la version chinoise de l'application de vidéos courtes Douyin, s'est imposée comme le principal acteur des applications d'IA grand public en Chine grâce à son chatbot Doubao.

Doubao comptait 159 millions d'utilisateurs actifs mensuels en octobre, bien plus que Yuanbao de Tencent (73 millions) et DeepSeek (72 millions), selon la plateforme de suivi des produits d'IA Aicpb.com.

(1 $ = 7,0735 yuans)