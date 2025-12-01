 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 097,34
-0,31%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

ByteDance lance un assistant vocal IA pour les smartphones chinois
information fournie par Reuters 01/12/2025 à 09:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Liam Mo et Brenda Goh

Le géant chinois de la technologie ByteDance a déclaré lundi qu'il lançait un outil de contrôle vocal par intelligence artificielle qui fera ses débuts sur un smartphone fabriqué par ZTE Corp 000063.SZ , avant d'être disponible sur les téléphones d'autres fabricants en temps voulu.

L'assistant d'intelligence artificielle, alimenté par le modèle de langue large Doubao de ByteDance, permet aux utilisateurs d'activer vocalement des tâches telles que la recherche de contenu et la réservation de billets.

Cet outil sera en concurrence avec des fonctions d'IA similaires introduites par des fabricants de smartphones chinois tels que Huawei et Xiaomi 1810.HK . Apple AAPL.O n'a pas encore mis son Apple Intelligence à disposition en Chine, bien qu'Alibaba 9988.HK ait déclaré qu'il s'associerait à Apple pour développer des fonctions d'IA pour les iPhones dans le pays.

L'outil vocal d'IA de ByteDance apparaîtra d'abord sur le téléphone Nubia M153 de ZTE, actuellement un prototype vendu au prix de 3 499 yuans (495). L'appareil est disponible en pré-commande en quantités limitées.

Les actions de ZTE ont bondi de 10 % lundi, leur plus haut niveau depuis le 29 octobre, aidées par les rapports sur le téléphone ainsi que par la nouvelle qu'elle avait remporté une série de contrats pour fournir de l'équipement 5G au Viêt Nam.

ByteDance a déclaré dans un communiqué qu'elle n'avait pas l'intention de développer ses propres smartphones et qu'elle était en pourparlers avec plusieurs fabricants de téléphones pour déployer l'assistant vocal AI.

ByteDance, qui possède TikTok et la version chinoise de l'application de vidéos courtes Douyin, s'est imposée comme le principal acteur des applications d'IA grand public en Chine grâce à son chatbot Doubao.

Doubao comptait 159 millions d'utilisateurs actifs mensuels en octobre, bien plus que Yuanbao de Tencent (73 millions) et DeepSeek (72 millions), selon la plateforme de suivi des produits d'IA Aicpb.com.

(1 $ = 7,0735 yuans)

Valeurs associées

ALIBABA GRP
17,120 EUR Tradegate +1,00%
ALIBABA GRP
18,8000 USD OTCBB -5,91%
APPLE
278,8500 USD NASDAQ +0,47%
TENCENT HLDG
68,150 EUR Tradegate +0,32%
XIAOMI CORP RG-B
4,479 EUR Tradegate -3,05%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris recule avant une semaine de données américaines
    information fournie par AFP 01.12.2025 09:55 

    La Bourse de Paris évolue en baisse lundi, prudente avant une série d'indicateurs économiques aux Etats-Unis qui seront déterminants pour la prochaine décision sur les taux de la Réserve fédérale américaine (Fed). Vers 9H30 (heure de Paris), le CAC 40 perdait 0,39% ... Lire la suite

  • Des piétons passent devant le bâtiment de la Banque du Japon à Tokyo
    Japon: Le gouverneur de la BoJ ouvre la porte à une hausse des taux en décembre
    information fournie par Reuters 01.12.2025 09:41 

    La Banque du Japon (BoJ) examinera les "avantages et les inconvénients" d'une hausse des taux d'intérêt lors de sa prochaine réunion, a déclaré lundi le gouverneur Kazuo Ueda, donnant le signal le plus fort à ce jour d'un possible relèvement des coûts d'emprunt ... Lire la suite

  • Une photo fournie par la présidence libanaise montre l'arrivée du pape Leo XIV au palais présidentiel, le 30 novembre 2025 ( Lebanese Presidency / - )
    Au Liban, le pape apporte l'espoir et appelle à l'unité
    information fournie par AFP 01.12.2025 09:39 

    Rencontre interreligieuse, discours aux jeunes et au clergé: Léon XIV devrait porter un message d'espoir et d'unité aux Libanais lundi, au deuxième jour de sa visite dans ce pays multiconfessionnel. Dès le matin, des milliers de fidèles enthousiastes se pressent ... Lire la suite

  • LECTRA : Le mouvement reste haussier
    LECTRA : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 01.12.2025 09:39 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank