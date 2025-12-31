ByteDance dépensera environ 14 milliards de dollars en puces Nvidia en 2026, selon le SCMP

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

ByteDance prévoit de dépenser environ 100 milliards de yuans (14,29 milliards de dollars) pour des puces d'intelligence artificielle de Nvidia NVDA.O en 2026, une forte augmentation par rapport à environ 85 milliards de yuans en 2025, si la société américaine est autorisée à vendre ses unités de traitement graphique H200 en Chine, a rapporté le South China Morning Post mercredi.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.

(1 $ = 6,9961 yuans chinois renminbi)