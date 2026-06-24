ByteDance cherche à lever 20 milliards de dollars dans le cadre de son plus important emprunt à l'étranger jamais réalisé, rapporte Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'entreprise technologique chinoise ByteDance, développeur de TikTok, serait en pourparlers préliminaires avec des banques en vue d'obtenir son plus important prêt offshore, d'un montant d'environ 20 milliards de dollars, a rapporté mercredi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

Selon cet article, la société aurait sollicité des banques pour un prêt dont la durée pourrait être de trois ans, avec une option de prolongation pouvant aller jusqu'à cinq ans.

ByteDance n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.

La société s'impose comme un acteur majeur en matière d'investissements dans les infrastructures d'intelligence artificielle, intensifiant ses dépenses et ses partenariats afin de s'assurer un approvisionnement en puces et en services de conception de puces.