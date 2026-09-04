ByteDance aurait obtenu un prêt de 29,6 milliards de dollars pour financer ses efforts dans le domaine de l'IA, selon certaines sources

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* Selon certaines sources, l'intérêt des prêteurs a fait passer le montant du prêt de 20 milliards de dollars à près de 30 milliards de dollars

* Les banques chinoises fournissent plus de 60% de cette ligne de crédit, selon certaines sources

* Les fonds serviront à soutenir l’expansion de ByteDance à l’international dans le domaine de l’IA, selon des sources

par Kane Wu et Yantoultra Ngui

ByteDance a obtenu un prêt de 29,6 milliards de dollars auprès de près de 30 banques, ont déclaré vendredi trois personnes directement informées du dossier, le pari du géant chinois des réseaux sociaux sur le développement de l’IA suscitant un vif intérêt de la part des prêteurs.

Ce prêt est le deuxième plus important accordé en Asie cette année, après les 40 milliards de dollars levés par SoftBank en mars pour renforcer ses investissements dans OpenAI, ce qui souligne l’enthousiasme des prêteurs pour ce secteur qui nécessite des capitaux toujours plus importants.

Des banques chinoises, américaines, européennes et singapouriennes participent à ce financement, ont indiqué ces sources. Ce prêt d’une durée de trois ans, coordonné par Citigroup C.N et JPMorgan JPM.N , devrait être signé sous peu par ByteDance.

ByteDance et JPMorgan n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Citi a refusé de s’exprimer. C’est Bloomberg News qui a été le premier à faire état de ce prêt jeudi.

Le propriétaire des applications de réseaux sociaux populaires Douyin et TikTok a revu à la hausse le montant de la ligne de crédit, initialement fixé à 20 milliards de dollars, suite à un engouement massif de la part des prêteurs, ont indiqué ces sources, qui ont souhaité rester anonymes car ces informations sont confidentielles.

Les banques chinoises ont souscrit à plus de 60% du montant total, a ajouté l’une d’entre elles.

ByteDance a indiqué aux prêteurs que ce financement serait destiné à des besoins généraux de l'entreprise, mais les sources ont précisé que les fonds serviraient principalement à soutenir les projets de la société liés à l'intelligence artificielle.

Cette ligne de crédit a une durée initiale de trois ans et peut être prolongée de deux ans supplémentaires, ont précisé deux d'entre elles.

UN MÉGA-PRÊT NON GARANTI, FAIT RARE

ByteDance a intensifié ses dépenses en matière d’IA. Reuters avait rapporté en juin que l’entreprise technologique était en pourparlers avec la société Iluvatar ‌CoreX 9903.HK , basée à Shanghai, en vue d’acheter des puces d’IA destinées à des tâches d’inférence, et qu’elle envisageait également un accord similaire avec Baidu 9888.HK .

Cette nouvelle ligne de crédit libellée en dollars est non garantie, ce qui signifie que ByteDance ne donne en garantie aucun actif ni aucune action, ce qui témoigne de la confiance des prêteurs dans la solvabilité de l’entreprise.

"Il est très rare de voir un prêt d’une telle ampleur accordé sans garantie", a déclaré l’une des sources. "Les banques se fient pratiquement uniquement à la réputation de ByteDance."

Ce prêt servira à financer des projets hors de Chine, a précisé la source, ajoutant que ByteDance est le client garant pour bon nombre des centres de données en cours de construction en Asie du Sud-Est. Un client garant signe un contrat contraignant avec un centre de données pour acheter une certaine partie de sa capacité.

"ByteDance est en concurrence avec les hyperscalers locaux sur les centres de données d’IA et avec les hyperscalers mondiaux sur les modèles d’IA multimodaux", a déclaré Lian Jye Su, analyste en chef au sein du cabinet d’études Omdia.

"Ces deux domaines nécessitent des investissements colossaux, surtout si l’on considère les dépenses d’investissement consacrées à l’entraînement des IA par des entreprises telles qu’OpenAI et Google", a-t-il ajouté.

ByteDance a fait appel pour la dernière fois au marché mondial des emprunts en septembre 2024, levant 10,8 milliards de dollars auprès d’une vingtaine de prêteurs internationaux et chinois, selon un rapport de Bloomberg publié à l’époque.