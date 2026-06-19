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Bystronic soutenu par UBS
information fournie par Zonebourse 19/06/2026 à 11:15

Le spécialiste dans l'usinage du verre progresse de près de 5% à la bourse de Zurich en ce milieu de matinée, la banque suisse UBS étant passée à neutre sur le dossier.

Après avoir fortement abaissé ses prévisions et son objectif de cours à 155 CHF contre 220 CHF auparavant, l'analyste relève néanmoins sa recommandation de vendre à neutre. Selon lui, le premier trimestre 2026 devrait marquer le point bas du cycle, avec des ventes en recul de 15,4% sur un an et une rentabilité toujours sous pression.

Le groupe pâtit d'un démarrage difficile en Amérique du Nord et d'un mix d'activité moins favorable, les solutions d'automatisation, moins rentables à court terme, prenant le relais des systèmes de découpe laser.

Toutefois, l'amélioration du carnet de commandes et les effets attendus du programme de restructuration laissent entrevoir un redressement progressif à partir du second semestre.

"Malgré des perspectives revues à la baisse et un retour à l'équilibre désormais attendu en 2028, la valorisation jugée attractive et la solide

position de trésorerie du groupe soutiennent désormais le titre", conclut UBS.

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