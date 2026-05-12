Byron Allen va acquérir une participation majoritaire dans BuzzFeed pour 120 millions (XX millions d'euros) de dollars ; le cours de l'action a presque triplé

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

BuzzFeed BZFD.O a annoncé lundi que l'entrepreneur des médias Byron Allen allait prendre la tête de la société de médias numériques en tant que prochain directeur général, après avoir conclu un accord pour acquérir une participation d'environ 52 % dans cette entreprise pour 120 millions (XX millions d'euros) de dollars.

Les actions de BuzzFeed ont bondi d'environ 156 % en séance prolongée.

La société est aux prises avec des difficultés de trésorerie, les annonceurs transférant de plus en plus leurs dépenses vers des plateformes de réseaux sociaux telles que TikTok et Instagram ( META.O , filiale de Meta Platforms).

* Dans le cadre de cet accord, Allen Family Digital acquerra 40 millions d'actions BuzzFeed au prix de 3 (XX euros) dollars chacune, soit une prime de 265,9 % par rapport au cours de clôture de vendredi.

* La capitalisation boursière de BuzzFeed s'élève à environ 31 millions (XX millions d'euros) de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* À la clôture de l'accord, le fondateur et directeur général de BuzzFeed, Jonah Peretti, cédera ses fonctions à Allen et occupera un nouveau poste de président de BuzzFeed AI.

* L'accord, qui devrait être finalisé d'ici la fin du mois, sera financé par 20 millions (XX millions d'euros) de dollars en espèces et un billet à ordre de 100 millions (XX millions d'euros) de dollars venant à échéance cinq ans après la clôture, assorti d'un taux d'intérêt annuel de 5 %, a indiqué la société.

* BuzzFeed a également annoncé une baisse de 12,4 % de son chiffre d'affaires au premier trimestre, à 31,6 millions (XX millions d'euros) de dollars, tandis que sa perte nette s'est creusée, passant de 12,5 millions (XX millions d'euros) de dollars l'année précédente à 15,1 millions (XX millions d'euros) de dollars.

* La société, qui n'a pas communiqué ses prévisions annuelles, a déclaré qu'elle comptait faire le point sur ses perspectives financières dans les mois à venir.

* BuzzFeed est entrée en bourse en 2021 par le biais d'une fusion avec une société à chèque en blanc qui a valorisé l'entreprise à environ 1,5 milliard (XX milliard d'euros) de dollars. Depuis lors, ses actions ont chuté de plus de 98 %.