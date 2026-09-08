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BYD vise plus de 2.5 millions d'exportations de véhicules en 2027, selon les cabinets d'analystes
information fournie par Reuters 08/09/2026 à 10:53
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le constructeur chinois de véhicules électriques BYD 002594.SZ 1211.HK prévoit que ses exportations dépasseront les 2.5 millions de véhicules en 2027, ont déclaré mardi deux grandes sociétés de courtage, citant une réunion de groupe avec la direction de l'entreprise.

BYD n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

* Cet objectif d'exportation repose sur des gains de parts de marché continus à l'étranger, une flotte croissante de navires spécialisés dans le transport de véhicules et une présence industrielle locale en pleine expansion, a indiqué la Deutsche Bank dans une note.

* La direction de BYD prévoit que les expéditions à l’étranger atteindront entre 1.9 et 2 millions de véhicules en 2026, soit près du double du niveau de l’année dernière, a précisé la Deutsche Bank. La direction a indiqué que des contraintes logistiques avaient limité les ventes à l’étranger cette année et que les volumes d’exportation auraient pu être plus élevés sans cela.

* L’usine de BYD en Hongrie devrait démarrer l’assemblage en novembre ou décembre. La direction étudie également d’autres sites de production à l’étranger, selon la Deutsche Bank.

* La production locale aiderait BYD à éviter le droit de douane de l’UE d’environ 27 % sur les véhicules électriques à batterie et le droit d’importation brésilien de 34 %, ce qui représenterait une économie de plus de 40.000 yuans (5 961 $) par véhicule, ce que la direction considère comme compensant les coûts de montée en puissance, a indiqué Citi.

* BYD prévoit également de construire 90.000 bornes de recharge rapide d’ici 2028, dont 20.000 d’ici fin 2026, puis 30.000 supplémentaires en 2027 et 40.000 en 2028, selon la Deutsche Bank.

* L'entreprise vise une part de 25 % du marché automobile national chinois. Sa part de marché est passée de 8 % au début de l'année à 18 % en juillet.

(1 dollar = 6.7104 yuans renminbi)

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