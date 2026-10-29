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BYD-La croissance du bénéfice ralentit au T3 et déçoit les attentes
information fournie par Reuters 29/10/2026 à 14:18

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Le constructeur chinois de véhicules électriques BYD 1211.HK 002594.SZ a annoncé jeudi une hausse de 28% de son bénéfice au troisième trimestre, inférieure aux attentes.

Le bénéfice net s’est établi à 10 milliards de yuans (1,35 milliard d'euros) au cours de ce trimestre, selon un document boursier, en recul par rapport à la hausse de 30% enregistrée au trimestre précédent.

Ce résultat est inférieur aux estimations de trois courtiers compilées par Reuters, comprises entre 11,4 et 12,95 milliards de yuans.

Le chiffre d’affaires a progressé de 13,6% sur un an, à 221,5 milliards de yuans, renouant avec la croissance après un recul de 3% au deuxième trimestre et mettant ainsi fin à quatre trimestres consécutifs de baisse.

"L'expansion rapide s'atténue, car tous les autres constructeurs chinois arrivent eux aussi. La concurrence s'intensifie sur ces marchés d'exportation pour BYD", a déclaré Felipe Munoz, analyste automobile. "Les trimestres à venir s’annoncent plus difficiles pour BYD."

Les ventes mondiales de BYD ont augmenté de 18,8% sur un an, à plus de 1,32 million de véhicules au troisième trimestre, selon des calculs de Reuters fondés sur les données publiées par le groupe. Les livraisons à l’étranger ont plus que doublé, contribuant à compenser le ralentissement des ventes en Chine.

Dans le cadre de cette expansion, BYD cherche à obtenir les autorisations réglementaires nécessaires pour doubler la capacité de production annuelle de son usine brésilienne, à 600.000 véhicules, a rapporté Reuters ce mois-ci.

Les tensions géopolitiques constituent le principal défi à la croissance internationale de BYD, a déclaré la vice-présidente exécutive du groupe, Stella Li.

En Europe, les constructeurs chinois font face à une surveillance accrue, tandis que leurs exportations d’hybrides pourraient être soumises à de nouvelles restrictions.

En Chine, BYD subit la concurrence de Geely 0175.HK , qui a lancé un système de recharge plus rapide, et de Leapmotor

9863.HK , soutenu par Stellantis, qui gagne des parts de marché grâce à ses prix compétitifs.

(Reportage Qiaoyi Li, Zhang Yan et Ju-min Park, version française Elena Smirnova)

Résultats d'entreprise

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BYD RG-H
7,700 EUR Tradegate -4,76%
GEELY AUTOMOBILE
1,570 EUR Tradegate -4,21%
STELLANTIS
4,250 EUR MIL -0,71%
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