BWX Technologies en baisse après une vente accrue d'obligations convertibles de 1,1 milliard de dollars

6 novembre - ** Les actions du fabricant de composants nucléaires BWX Technologies BWXT.N chutent pour la troisième journée consécutive et perdent 2 % à 194,09 $ jeudi après l'annonce d'une augmentation de capital ** BWXT, basée à Lynchburg, en Virginie, a annoncé tôt jeudi le prix d'une offre privée d'obligations convertibles à 0 % sur 5 ans d'un montant de 1,1 milliard de dollars

** Le prix de conversion initial a été fixé à 262,51 $, soit 32,5 % de plus que le prix de clôture de 198,12 $ ** Les actions de BWXT ont baissé de 1 % mercredi après que la société a dévoilé l'offre de 1 milliard de dollars pour rembourser entièrement la dette dans le cadre de la facilité de crédit, le reste étant destiné aux besoins généraux de l'entreprise

** La société a l'intention d'utiliser environ 116 millions de dollars du produit pour financer le coût des transactions d'options d'achat plafonnées; le prix plafond de 396,24 $ est le double du dernier cours de clôture de l'action

** Avec la baisse de jeudi, les actions de BWXT sont en hausse de 74 % depuis le début de l'année

** 8 des 11 courtiers considèrent BWXT comme un "achat fort" ou un "achat", 3 le considèrent comme un "maintien"; le prix médian est de 200 $, selon LSEG