BWSA dépasse les 20% des droits de vote d'Elis

Dans un avis adressé jeudi à l'AMF, Brasil Warrant Administraçao de Bens e Empresas (BWSA) a déclaré avoir franchi à la hausse, le 17 juin, le seuil de 20% des droits de vote d'Elis, à la suite d'une attribution de droits de vote doubles à son fonds Kaon E.

La société contrôlée par la famille Moreira Salles a précisé détenir 42 683 101 actions Elis représentant 54 167 648 droits de vote, soit 18,33% du capital et 20,95% des droits de vote du groupe de location-entretien de linge plat et de vêtements de travail.

BWSA précise qu'elle envisage d'acquérir des actions supplémentaires en fonction des conditions de marché, mais n'a pas l'intention d'acquérir le contrôle de la société, ni de demander des nominations additionnelles au conseil de surveillance d'Elis.