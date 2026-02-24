 Aller au contenu principal
BWSA dépasse les 20% des droits de vote d'Elis
information fournie par Zonebourse 24/02/2026 à 17:16

Brasil Warrant Administraçao de Bens e Empresas (BWSA) a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 19 février, le seuil de 20% des droits de vote d' Elis , du fait d'une diminution du nombre total de droits de vote.

Le déclarant a précisé détenir 42 683 101 actions Elis représentant 50 585 865 droits de vote, soit 18,33% du capital et 20,52% des droits de vote du prestataire de location-entretien de linge plat, de vêtements de travail et d'équipements d'hygiène et de bien-être.

Ce franchissement de seuil passif résulte de la suppression de droits de vote doubles par un actionnaire tiers. BWSA précise ne pas avoir l'intention d'acquérir le contrôle d'Elis, mais envisager d'acquérir des actions supplémentaires en fonction des conditions de marché.

Valeurs associées

ELIS
27,3800 EUR Euronext Paris -0,29%
