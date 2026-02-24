BWSA dépasse les 20% des droits de vote d'Elis
Le déclarant a précisé détenir 42 683 101 actions Elis représentant 50 585 865 droits de vote, soit 18,33% du capital et 20,52% des droits de vote du prestataire de location-entretien de linge plat, de vêtements de travail et d'équipements d'hygiène et de bien-être.
Ce franchissement de seuil passif résulte de la suppression de droits de vote doubles par un actionnaire tiers. BWSA précise ne pas avoir l'intention d'acquérir le contrôle d'Elis, mais envisager d'acquérir des actions supplémentaires en fonction des conditions de marché.
Valeurs associées
|27,3800 EUR
|Euronext Paris
|-0,29%
