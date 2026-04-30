BUZZ - LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Royal Caribbean, Labcorp, Textron

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de titres individuels: STXBZ
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* La newsletter “The Morning News Call”: https://refini.tv/3dKUyB8
Les principaux indices de Wall Street s'apprêtaient à ouvrir en hausse jeudi, les investisseurs étant rassurés par de solides résultats, alors même que les craintes d'une escalade du conflit au Moyen-Orient s'intensifiaient. .N
** Amazon.com Inc AMZN.O :
** Alphabet Inc GOOGL.O :
** Microsoft Corp MSFT.O :
** Meta Platforms Inc META.O :
BUZZ - L'explosion des dépenses des géants de la tech en IA redéfinit les gagnants du cloud computing nL4N41D11Q
** Amrize AG AMRZ.N :
BUZZ - En baisse, le segment de l'enveloppe du bâtiment pesant sur les résultats du premier trimestre nL8N41D0T0
** Cognizant Technology Solutions Corp CTSH.O :
BUZZ - Les courtiers soulignent la poussée de l'IA et la pression à court terme sur la demande informatique indienne après l'accord Astreya de Cognizant nL4N41D0ZV
** Caterpillar Inc CAT.N :
BUZZ - En hausse après des résultats du premier trimestre supérieurs aux attentes grâce à de solides ventes d'équipements
nL6N41D0WB
** Merck & Co Inc MRK.N :
BUZZ - En hausse après une perte trimestrielle inférieure aux prévisions nL4N41D1G0
** Newmont Corp NEM.N :
** Gold Fields Ltd GFI.N :
** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N :
** AngloGold Ashanti PLC AU.N :
BUZZ - Les sociétés minières aurifères cotées aux États-Unis progressent alors que l'or se raffermit grâce aux achats sur repli nL4N41D13V
** Carvana Co CVNA.N :
BUZZ - Le titre grimpe après que les courtiers ont relevé leur objectif de cours suite à une hausse des bénéfices trimestriels nL6N41D0PM
** Qualcomm Inc QCOM.O :
BUZZ - En hausse après que le directeur général a anticipé un rebond du marché des smartphones nL6N41D0RS
** Ford Motor Co F.N :
BUZZ - Le titre recule malgré des résultats supérieurs aux attentes, les pressions sur les marges persistent nL4N41D0ZF
** Intel Corp INTC.O :
BUZZ - Trump braque les projecteurs sur Intel alors que la forte hausse d'avril éclipse ses concurrents du secteur des puces nL4N41D1CE
** Eli Lilly and Co LLY.N :
BUZZ - Le titre progresse après la révision à la hausse des prévisions de bénéfices annuels nL4N41D1AL
** Cardinal Health Inc CAH.N :
BUZZ - En hausse après avoir relevé ses prévisions de bénéfices annuels nL4N41D1GB
** Baxter International Inc BAX.N :
BUZZ - En hausse après avoir dépassé les prévisions de bénéfices au premier trimestre nL4N41D1JP
** Amkor Technology Inc AMKR.O :
BUZZ - En baisse suite à l'annonce d'une émission d'obligations convertibles d'un milliard de dollars nL6N41D0WL
** Royal Caribbean Cruises Ltd RCL.N :
BUZZ - En hausse après des résultats trimestriels supérieurs aux attentes nL6N41D0Y9
** Labcorp Holdings Inc LH.N :
BUZZ - En hausse après la révision à la hausse de ses prévisions et des résultats du premier trimestre supérieurs aux estimations nL4N41D1CP
** Textron Inc TXT.N :
BUZZ - En hausse après des revenus supérieurs aux prévisions au premier trimestre nL6N41D0XQ
** Blue Owl Capital Inc OWL.N :
BUZZ - En hausse après des bénéfices du premier trimestre supérieurs aux estimations nL4N41D1SY
** ConocoPhillips COP.N :
BUZZ - En baisse alors que les risques au Moyen-Orient assombrissent les perspectives de production nL4N41D1N6
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