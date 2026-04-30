BUZZ - LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Royal Caribbean, Labcorp, Textron

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

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* La newsletter “The Morning News Call”: https://refini.tv/3dKUyB8

Les principaux indices de Wall Street s'apprêtaient à ouvrir en hausse jeudi, les investisseurs étant rassurés par de solides résultats, alors même que les craintes d'une escalade du conflit au Moyen-Orient s'intensifiaient. .N

** Amazon.com Inc AMZN.O :

** Alphabet Inc GOOGL.O :

** Microsoft Corp MSFT.O :

** Meta Platforms Inc META.O :

BUZZ - L'explosion des dépenses des géants de la tech en IA redéfinit les gagnants du cloud computing nL4N41D11Q

** Amrize AG AMRZ.N :

BUZZ - En baisse, le segment de l'enveloppe du bâtiment pesant sur les résultats du premier trimestre nL8N41D0T0

** Cognizant Technology Solutions Corp CTSH.O :

BUZZ - Les courtiers soulignent la poussée de l'IA et la pression à court terme sur la demande informatique indienne après l'accord Astreya de Cognizant nL4N41D0ZV

** Caterpillar Inc CAT.N :

BUZZ - En hausse après des résultats du premier trimestre supérieurs aux attentes grâce à de solides ventes d'équipements

nL6N41D0WB

** Merck & Co Inc MRK.N :

BUZZ - En hausse après une perte trimestrielle inférieure aux prévisions nL4N41D1G0

** Newmont Corp NEM.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N :

** AngloGold Ashanti PLC AU.N :

BUZZ - Les sociétés minières aurifères cotées aux États-Unis progressent alors que l'or se raffermit grâce aux achats sur repli nL4N41D13V

** Carvana Co CVNA.N :

BUZZ - Le titre grimpe après que les courtiers ont relevé leur objectif de cours suite à une hausse des bénéfices trimestriels nL6N41D0PM

** Qualcomm Inc QCOM.O :

BUZZ - En hausse après que le directeur général a anticipé un rebond du marché des smartphones nL6N41D0RS

** Ford Motor Co F.N :

BUZZ - Le titre recule malgré des résultats supérieurs aux attentes, les pressions sur les marges persistent nL4N41D0ZF

** Intel Corp INTC.O :

BUZZ - Trump braque les projecteurs sur Intel alors que la forte hausse d'avril éclipse ses concurrents du secteur des puces nL4N41D1CE

** Eli Lilly and Co LLY.N :

BUZZ - Le titre progresse après la révision à la hausse des prévisions de bénéfices annuels nL4N41D1AL

** Cardinal Health Inc CAH.N :

BUZZ - En hausse après avoir relevé ses prévisions de bénéfices annuels nL4N41D1GB

** Baxter International Inc BAX.N :

BUZZ - En hausse après avoir dépassé les prévisions de bénéfices au premier trimestre nL4N41D1JP

** Amkor Technology Inc AMKR.O :

BUZZ - En baisse suite à l'annonce d'une émission d'obligations convertibles d'un milliard de dollars nL6N41D0WL

** Royal Caribbean Cruises Ltd RCL.N :

BUZZ - En hausse après des résultats trimestriels supérieurs aux attentes nL6N41D0Y9

** Labcorp Holdings Inc LH.N :

BUZZ - En hausse après la révision à la hausse de ses prévisions et des résultats du premier trimestre supérieurs aux estimations nL4N41D1CP

** Textron Inc TXT.N :

BUZZ - En hausse après des revenus supérieurs aux prévisions au premier trimestre nL6N41D0XQ

** Blue Owl Capital Inc OWL.N :

BUZZ - En hausse après des bénéfices du premier trimestre supérieurs aux estimations nL4N41D1SY

** ConocoPhillips COP.N :

BUZZ - En baisse alors que les risques au Moyen-Orient assombrissent les perspectives de production nL4N41D1N6