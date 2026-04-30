La compagnie China Southern commande 137 Airbus A320neo

information fournie par Boursorama avec AFP • 30/04/2026 à 17:44

La compagnie aérienne chinoise China Southern a annoncé jeudi une commande de 137 appareils Airbus A320neo, 102 pour elle-même et 35 pour sa filiale Xiamen Air, dans un communiqué à la Bourse de Shanghai.

( AFP / ERIC CABANIS )

Le groupe a indiqué qu'au prix catalogue cette commande s'élevait à 21,4 milliards de dollars au total et qu'elle restait à avaliser par les régulateurs et les actionnaires.

"Nous sommes ravis de recevoir la commande ferme", a indiqué l'avionneur européen Airbus dans un communiqué.

China Southern fait partie des trois grandes compagnies de son pays, avec Air China et China Eastern, qui avait signé une autre commande à Airbus, de 101 appareils de la famille A320neo.

China Southern doit être livrée entre 2028 et 2032, et Xiamen Air entre 2029 et 2032.

Airbus ne cesse d'enchaîner les grosses commandes, de la part de compagnies aériennes qui ont connu ces dernières années une croissance du trafic pas complètement remise en cause par les prix très élevés du kérosène.

Le carnet de commande d'Airbus comprenait fin mars plus de 9.000 appareils.

Le problème pour le géant européen, récemment, a été de réussir à respecter les délais. Airbus affiche l'ambition de 870 avions commerciaux livrés en 2026, ce qui serait son record historique, mieux que les 863 de 2019.

Les livraisons qui patinent ont fait chuter le bénéfice net de l'avionneur européen de 26% à 586 millions d'euros au premier trimestre.