Les Bourses européennes terminent en nette hausse

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes ont terminé jeudi une semaine agitée en hausse, tranquilisées par la baisse du pétrole en fin d'après-midi et l'ouverture majoritairement haussière à New York après l'annonce du résultat des géants de la tech.

Avant le week-end du 1er mai, Paris a progressé (+0,53%), tout comme Francfort (+1,41%) et Londres (+1,62%). Milan a également progressé (+0,82%).

Euronext CAC40