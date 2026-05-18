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BUZZ - LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Macy's, Dominion Energy, Bio-Rad Laboratories
information fournie par Reuters 18/05/2026 à 13:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

* La newsletter « The Day Ahead »: https://refini.tv/3LI4BU7

* La newsletter « The Morning News Call »: https://refini.tv/3dKUyB8

Les contrats à terme sur indices boursiers américains ont légèrement reculé lundi, la hausse des rendements des bons du Trésor et des cours du pétrole pesant sur les marchés boursiers, tandis que les investisseurs attendaient les résultats clés de Nvidia et Walmart plus tard dans la semaine.

.N

** Chevron Corp CVX.N : ** Exxon Mobil Corp XOM.N : ** Equinor ASA EQNR.N : BUZZ - HSBC revoit à la hausse ses prévisions sur le prix du pétrole et relève la note de Shell et Repsol à « acheter »

nL8N41V0EK

** Deckers Outdoor Corp DECK.N :

BUZZ - En hausse; Piper Sandler relève sa note à « neutre »

nL6N41V0KQ

** Baidu Inc BIDU.O :

BUZZ - Les actions cotées aux États-Unis progressent grâce à un chiffre d'affaires trimestriel encourageant nL4N41V0Q3

** Delta Air Lines Inc DAL.N : ** Macy's Inc M.N :

BUZZ - Hausse après l'annonce par Berkshire de nouvelles participations; UnitedHealth recule nL6N41V0KL

** Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O :

BUZZ - Recul après l'échec d'un traitement combiné contre le cancer de la peau lors d'un essai clinique nL4N41V0QW

** Dominion Energy Inc D.N :

BUZZ - En hausse après l'annonce de discussions avec NextEra

nL6N41V0NE

** Bank of America Corp BAC.N :

BUZZ - Relève la note de Technoprobe, « champion des cartes de test », à « acheter »; le titre progresse nL8N41V0N9

** Bio-Rad Laboratories Inc BIO.N :

BUZZ - Le titre bondit après l'annonce de la prise de participation d'Elliott nL6N41V0O1

Valeurs associées

BAIDU SP ADR-A
135,3300 USD NASDAQ -5,58%
BANK OF AMERICA
49,770 USD NYSE -0,16%
BIO-RAD LAB-A
247,650 USD NYSE +0,56%
CHEVRON
191,090 USD NYSE +2,41%
DECKERS OUTDOOR
93,570 USD NYSE -1,48%
DELTA AIR LINES
70,230 USD NYSE -1,84%
DOMINION ENERGY
61,740 USD NYSE -1,97%
EQUINOR SP ADR
39,485 USD NYSE +2,55%
EXXON MOBIL
157,930 USD NYSE +3,37%
Gaz naturel
2,96 USD NYMEX +2,28%
MACY'S
18,410 USD NYSE +0,55%
Pétrole Brent
109,56 USD Ice Europ +2,79%
Pétrole WTI
105,22 USD Ice Europ -0,63%
REGENERON PHARMA
698,2500 USD NASDAQ -2,05%
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