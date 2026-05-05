information fournie par Reuters • 05/05/2026 à 13:44

BUZZ - LES MARCHÉS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Pinterest, Paramount Skydance, Coinbase

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

* La newsletter "The Day Ahead": https://refini.tv/3LI4BU7

* La newsletter "The Morning News Call": https://refini.tv/3dKUyB8

Les contrats à terme sur indices boursiers américains ont progressé mardi, laissant entrevoir un rebond des actions alors que les cours du pétrole reculaient légèrement, malgré la résurgence de tensions qui menaçaient de rompre la fragile trêve au Moyen-Orient après que les États-Unis et l'Iran ont échangé des tirs dans le Golfe . .N

** Pinterest Inc PINS.N :

BUZZ - En forte hausse après des revenus du deuxième trimestre supérieurs aux estimations nL6N41I0BN

** Palantir Technologies Inc PLTR.O :

BUZZ - En baisse malgré la révision à la hausse des prévisions de chiffre d'affaires annuel nL4N41I0HC

** Duolingo Inc DUOL.O :

BUZZ - En baisse en raison de perspectives de croissance plus modérées malgré un trimestre solide nL6N41I0BM

** Intel Corp INTC.O :

BUZZ - En hausse après l'annonce de pourparlers entre Apple, la société et Samsung concernant la fabrication de puces aux États-Unis nL4N41I0IH

** Sterling Infrastructure Inc STRL.O :

BUZZ - En forte hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions pour 2026 nL6N41I0D3

** On Semiconductor Corp ON.O :

BUZZ - Le titre recule après la publication des résultats trimestriels nL4N41I0JV

** Kosmos Energy Ltd KOS.N :

BUZZ - Recul après des résultats inférieurs aux attentes au premier trimestre nL6N41I0EH

** Paramount Skydance Corp PSKY.O :

BUZZ - En hausse après des résultats supérieurs aux attentes au premier trimestre nL4N41I0L7

** DuPont De Numours Inc DD.N :

BUZZ - Relève ses prévisions de bénéfices et de chiffre d'affaires pour 2026, dépasse les estimations du premier trimestre; le titre progresse nL6N41I0G4

** Bullish BLSH.N :

BUZZ - L'action recule de près de 9 % après l'acquisition d'Equiniti pour 4,2 milliards de dollars nL4N41I0PJ

** Marathon Petroleum Corp MPC.N :

BUZZ - En hausse, le bénéfice dépassant les estimations

nL6N41I0HR

** ServiceNow Inc NOW.N :

BUZZ - Hausse après des prévisions de revenus d'abonnement de plus de 30 milliards de dollars d'ici 2030 nL4N41I0RJ

** Eaton Corporation PLC ETN.N :

BUZZ - Recul alors que les prévisions de bénéfices pour le deuxième trimestre sont inférieures aux estimations nL6N41I0IC

** GlobalFoundries Inc GFS.O :

BUZZ - Bondit après des prévisions de chiffre d'affaires solides pour le deuxième trimestre nL4N41I0V7

** Waters Corp WAT.N :

BUZZ - En hausse après avoir dépassé les estimations du premier trimestre, relève ses prévisions de bénéfices annuels

nL4N41I0W9

** Coinbase Global Inc COIN.O :

BUZZ - En hausse après l'annonce par la crypto-bourse d'une réduction de 14% de ses effectifs nL4N41I0WI

** Graphic Packaging Holding Co GPK.N :

BUZZ - En hausse après avoir dépassé les prévisions du premier trimestre nL6N41I0L7