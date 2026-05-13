information fournie par Reuters • 13/05/2026 à 15:09

BUZZ - LES MARCHÉS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Nebius, fabricants américains de puces électroniques, Assertio Holdings

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* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

* La newsletter “The Day Ahead”: https://refini.tv/3LI4BU7

* La newsletter “The Morning News Call”: https://refini.tv/3dKUyB8

Les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq ont progressé mercredi, se remettant des pertes de la séance précédente, alors que les investisseurs attendaient des chiffres économiques clés et la visite du président américain Donald Trump en Chine. .N

** Wix.com Ltd PFE.N :

BUZZ - En baisse après des résultats décevants au premier trimestre nL6N41Q0PM

** Velo3D Inc VELO.O :

BUZZ - Bondit après des résultats supérieurs aux attentes au premier trimestre nL6N41Q0QQ

** Birkenstock Holding PLC BIRK.N :

BUZZ - En baisse après des ventes trimestrielles inférieures aux attentes nL6N41Q0SG

** Orla Mining Ltd ORLA.N :

BUZZ - En hausse grâce à l'accord de rachat conclu avec Equinox nL4N41Q0Y5

** Ring Energy Inc REI.N :

BUZZ - Plonge après une levée de fonds de 60 millions de dollars à un prix très réduit nL6N41Q0TM

** American Electric Power Company Inc AEP..O :

BUZZ - Chute suite à la fixation du prix d'une offre d'actions de 2,6 milliards de dollars nL6N41Q0U1

** Personalis Inc PSNL.O :

BUZZ - En hausse grâce à l'extension de la couverture Medicare pour les tests de dépistage du cancer nL4N41Q0YI

** Alibaba Group Holding Ltd BABA.N :

BUZZ - Baisse du titre suite à la chute du bénéfice ajusté

nL6N41Q0R8

** Red Cat Holdings Inc RCAT.O :

BUZZ - En baisse suite à une vente d'actions de 225 millions de dollars nL6N41Q0UF

** Dynatrace Inc DT.N :

BUZZ - En baisse; le résultat net du quatrième trimestre recule nL4N41Q0Z3

** Johnson & Johnson JNJ.N :

BUZZ - Leerink relève la note de J&J alors que les nouveaux médicaments prennent de l'ampleur nL6N41Q0U0

** Eos Energy Enterprise Inc EOSE.O :

BUZZ - En hausse grâce à un accord visant à recapitaliser Frontier Power USA nL4N41Q10P

** uniQure NV QURE.O : ** Replimune Group Inc REPL.O :

BUZZ - En hausse après la démission du commissaire de la FDA, Makary nL4N41Q118

** Cadre Holdings Inc CDRE.N :

BUZZ - Jefferies relève l'objectif de cours de Cadre Holdings en raison de perspectives de ventes optimistes pour 2026 nL4N41Q11D

** Fluence Energy Inc FLNC.O :

BUZZ - Se stabilise après la cession de parts par AES et Siemens dans le cadre d'une offre secondaire de 420 millions de dollars nL6N41Q0VC

** Nebius Group NV NBIS.O :

BUZZ - En hausse grâce à une forte augmentation du chiffre d'affaires trimestriel nL6N41Q0WK

** Sandisk Corp SNDK.O :

** Western Digital Corp WDC.O :

** Seagate Technology Holdings PLC STX.O : ** Wolfspeed Inc WOLF.N :

BUZZ - Les fabricants de puces américains rebondissent, emmenés par les valeurs de la mémoire nL4N41Q12H

** Madrigal Pharmaceuticals Inc MDGL.O :

BUZZ - Truist relève son objectif de cours sur Madrigal Pharma en raison des opportunités offertes par les médicaments contre les maladies du foie nL4N41Q13U

** Advanced Energy Industries Inc AEIS.O :

BUZZ - Chute suite à l'annonce d'un projet de vente d'obligations convertibles d'un milliard de dollars nL6N41Q0XS

** Assertio Holdings Inc ASRT.O :

BUZZ - En hausse après le rachat de 166 millions de dollars par Zydus nL6N41Q117