BUZZ - LES MARCHÉS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Corning, Moderna, News Corp

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Le S&P 500 et le Nasdaq ont atteint des niveaux records vendredi, portés par les gains de Nvidia et d'autres valeurs technologiques, tandis qu'un rapport sur l'emploi meilleur que prévu a apaisé les inquiétudes concernant la situation du marché du travail. .N

À 11h30 EDT, le Dow Jones Industrial Average .DJI était en hausse de 0,02 % à 49.609,00 points. Le S&P 500 .SPX gagnait 0,74 % à 7.391,69, et le Nasdaq Composite .IXIC progressait de 1,31 % à 26.144,96.

Les trois titres du S&P 500 .PG.INX ayant enregistré les plus fortes hausses en pourcentage: ** Akamai Technologies Inc AKAM.OQ , en hausse de 20,7 % ** Monster Beverage Corp MNST.OQ , en hausse de 14,3 % ** Moderna Inc MRNA.OQ , en hausse de 12,6 %

Les trois plus fortes baisses en pourcentage du S&P 500

.PL.INX : ** Mettler-Toledo International Inc MTD.N , en baisse de 12,9 % ** Motorola Solutions Inc MSI.N , en baisse de 9,9 % ** Expedia Group Inc EXPE.OQ , en baisse de 7,0 %

Les trois titres du NYSE .PG.N ayant enregistré les plus fortes hausses en pourcentage: ** Magnachip Semiconductor Corp MX.N , en hausse de 22,8 % ** Callaway Golf Co CALY.N , en hausse de 18,1 % ** Blacksky Technology Inc BKSY.N , en hausse de 17,9 %

Les trois plus fortes baisses en pourcentage du NYSE

.PL.N : ** DXC Technology Co DXC.N , en baisse de 29,2 % ** Figs Inc FIGS.N , en baisse de 28,2 % ** Artivion Inc AORT.N , en baisse de 27,5 %

Les trois titres du Nasdaq .PG.O ayant enregistré les plus fortes hausses en pourcentage: ** Antelope Enterprise Holdings Ltd AEHL.OQ , en hausse de 331,5 % ** J-Star Holding Co Ltd YMAT.OQ , en hausse de 203,5 % ** Innodata Inc INOD.OQ , en hausse de 90,2 %

Les trois plus fortes baisses en pourcentage du Nasdaq

.PL.O : ** Forward Air Corp (Delaware) FWRD.OQ , en baisse de 38,2 % ** Semilux International Ltd SELX.OQ , en baisse de 37,9 % ** Bt Brands Inc BTBD.OQ , en baisse de 37,5 %

** News Corp NWSA.O :

BUZZ - Les actions ASX de News Corp ont atteint leur plus haut niveau en trois mois grâce à des résultats supérieurs aux attentes nL4N41L0AZ

** CoreWeave Inc CRWV.O :

BUZZ - En baisse après avoir relevé la fourchette basse de ses prévisions de dépenses d'investissement annuelles

nL4N41L0MZ

** Akamai Technologies Inc AKAM.O :

BUZZ - Bondit alors qu'un contrat cloud de 1,8 milliard de dollars éclipse des perspectives moroses nL4N41L0NY

** Monster Beverage Corp MNST.O :

BUZZ - En hausse après des résultats du premier trimestre supérieurs aux attentes grâce à une forte demande de boissons énergisantes nL6N41L0H9

** Trade Desk Inc TTD.O :

BUZZ - Recul suite à des prévisions de chiffre d'affaires en baisse pour le deuxième trimestre nL6N41L0IZ

** Biogen Inc BIIB.O :

BUZZ - En baisse après la prolongation par la FDA américaine de l'examen d'un médicament contre la maladie d'Alzheimer

nL4N41L0S2

** Koninklijke Philips NV PHG.N :

BUZZ - KBC relève la note de Philips à « acheter » après des résultats conformes aux prévisions malgré un contexte macroéconomique défavorable nL6N41L0G3

** Cloudflare Inc NET.N :

BUZZ - Réduction de 20 % des effectifs mondiaux; chute du cours de l'action nL6N41L0K3

** RXO Inc RXO.N :

BUZZ - TD Cowen relève l'objectif de cours de RXO en raison du renforcement des tendances en matière de prix nL4N41L0TF

** Fluor Corp FLR.N :

BUZZ - Chute après des résultats du premier trimestre inférieurs aux estimations nL4N41L0VO

** Artiva Biotherapeutics Inc ARTV.O :

BUZZ - Le titre bondit alors que la thérapie cellulaire montre des résultats positifs dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde nL4N41L0VN

** Newmont Corp NEM.N :

** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N :

** AngloGold Ashanti PLC AU.N :

** Sibanye Stillwater Ltd SBSW.N :

BUZZ - Les sociétés minières aurifères en hausse alors que l'or s'apprête à enregistrer une hausse hebdomadaire

nL4N41L0W8

** IREN Ltd IREN.O :

BUZZ - La société bondit grâce à l'investissement de 2,1 milliards de dollars de Nvidia dans l'IA nL6N41L0L7

** AAON Inc AAON.O :

BUZZ - Oppenheimer relève l'objectif de cours d'AAON et table sur une reprise des marges grâce à la reprise des commandes nL4N41L0X2

** Airbnb Inc ABNB.O :

BUZZ - Les courtiers relèvent l'objectif de cours d'Airbnb suite à la révision à la hausse des prévisions pour 2026 et aux initiatives de croissance nL4N41L0X5

** LifeStance Health Group Inc LFST.O :

BUZZ - Chute du titre alors que des investisseurs en capital-risque se désengagent dans le cadre d'une offre secondaire de 285 millions de dollars nL6N41L0N0

** Coinbase Global Inc COIN.O :

BUZZ - Recul après l'annonce d'une deuxième perte trimestrielle consécutive nL6N41L0N6

** V2X Inc VVX.N :

BUZZ - En baisse alors qu'une société de capital-investissement cède sa participation dans le cadre d'une offre secondaire de 149 millions de dollars nL6N41L0NY

** Oshkosh Corp OSK.N :

BUZZ - En baisse après des bénéfices trimestriels inférieurs aux estimations nL4N41L15H

** Tempus AI Inc TEM.O :

BUZZ - En hausse après une augmentation de son émission d'obligations convertibles de 400 millions de dollars

nL6N41L0OC

** Microchip Technology Inc MCHP.O :

BUZZ - En hausse grâce à des prévisions de premier trimestre supérieures aux attentes nL4N41L117

** PPL Corp PPL.N :

BUZZ - En hausse grâce à des bénéfices supérieurs aux prévisions au premier trimestre nL4N41L12W

** Rocket Lab Corp RKLB.O :

BUZZ - En hausse grâce à des prévisions de chiffre d'affaires trimestriel optimistes nL4N41L12Z

** Wendy's Co WEN.O :

BUZZ - En hausse après des résultats supérieurs aux attentes au premier trimestre nL6N41L0PV

** MercadoLibre Inc MELI.O :

BUZZ - En baisse alors que le bénéfice du premier trimestre recule malgré une hausse du chiffre d'affaires nL4N41L17A

** Corning Inc GLW.N :

BUZZ - L'action progresse grâce au financement d'une usine par Nvidia nL4N41L14A

** Fidelity National Information Services Inc FIS.N :

BUZZ - En baisse alors que les prévisions de bénéfices médiocres pour le deuxième trimestre éclipsent les résultats supérieurs aux attentes nL4N41L16S

** Molina Healthcare Inc MOH.N :

BUZZ - Baisse après des prévisions de recul des inscriptions à Medicaid nL4N41L16W

** Mettler-Toledo International Inc MTD.N :

BUZZ - En baisse après des prévisions trimestrielles modestes nL4N41L16Q

** Scorpio Tankers Inc STNG.N :

BUZZ - En baisse après l'augmentation de son émission d'obligations convertibles nL6N41L0S8

** BILL Holdings Inc BILL.N :

BUZZ - En hausse après l'annonce de suppressions d'emplois et d'un retour à la rentabilité nL4N41L19S