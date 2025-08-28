Burlington Stores augmente après avoir relevé ses prévisions annuelles suite à un trimestre favorable

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 août - ** Les actions du détaillant de vêtements Burlington Stores BURL.N augmentent de 10,2 % pour atteindre leur plus haut niveau depuis près de quatre ans, soit 309 $

** La société prévoit un bénéfice par action ajusté annuel compris entre 9,19 et 9,59 $, par rapport aux prévisions précédentes de 8,70 à 9,30 $

** Les ventes annuelles devraient également augmenter de 7 % à 8 %, alors que les prévisions précédentes étaient de 6 % à 8 %

** Les ventes totales du deuxième trimestre augmentent de 10 % pour atteindre 2,7 milliards de dollars, dépassant les estimations de 2,65 milliards de dollars, tandis que le bénéfice par action ajusté de 1,59 $ dépasse les attentes de 1,32 $, selon les données compilées par LSEG

** La société de courtage Telsey Advisory Group estime que BURL est un bénéficiaire dans le climat actuel, étant donné la force de son modèle à prix réduit et les réductions potentielles

** La note moyenne de 18 sociétés de courtage est "acheter", avec un prix médian de 316 $

