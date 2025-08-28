 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Burlington Stores augmente après avoir relevé ses prévisions annuelles suite à un trimestre favorable
information fournie par Reuters 28/08/2025 à 20:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 août - ** Les actions du détaillant de vêtements Burlington Stores BURL.N augmentent de 10,2 % pour atteindre leur plus haut niveau depuis près de quatre ans, soit 309 $

** La société prévoit un bénéfice par action ajusté annuel compris entre 9,19 et 9,59 $, par rapport aux prévisions précédentes de 8,70 à 9,30 $

** Les ventes annuelles devraient également augmenter de 7 % à 8 %, alors que les prévisions précédentes étaient de 6 % à 8 %

** Les ventes totales du deuxième trimestre augmentent de 10 % pour atteindre 2,7 milliards de dollars, dépassant les estimations de 2,65 milliards de dollars, tandis que le bénéfice par action ajusté de 1,59 $ dépasse les attentes de 1,32 $, selon les données compilées par LSEG

** La société de courtage Telsey Advisory Group estime que BURL est un bénéficiaire dans le climat actuel, étant donné la force de son modèle à prix réduit et les réductions potentielles

** La note moyenne de 18 sociétés de courtage est "acheter", avec un prix médian de 316 $

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a augmenté/diminué de xx % depuis le début de l'année

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

