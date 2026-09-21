Burford, société de financement de litiges, règle un litige opposant un client à elle-même dans le cadre d'affaires de fixation des prix

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par Mike Scarcella

La société de financement de litiges Burford Capital BURF.L a conclu un accord avec l'un de ses clients, le distributeur alimentaire Harvest Sherwood, dont la faillite l'année dernière avait compliqué les efforts de Burford pour récupérer un investissement de 35 millions de dollars.

Voici les détails:

* Cotée en bourse, Burford est le plus grand financeur de litiges au monde. Les financeurs de litiges apportent un soutien financier à leurs clients en échange d’une partie du montant de tout règlement ou jugement.

* Dans un document judiciaire , les filiales de Burford, dont Blakemore Investments, ont accepté jeudi de mettre fin à leur action en justice devant le tribunal fédéral de district du Texas contre Harvest Sherwood et ses filiales, notamment Hamilton Meat. Burford recevra 9,5 millions de dollars dans le cadre d’un accord avec Harvest, selon les documents judiciaires.

* Basée à Détroit, la société Harvest Sherwood avait emprunté en 2022 35 millions de dollars à Burford pour financer des poursuites concurrence accusant de grands transformateurs de viande de s’être entendus illégalement sur les prix.

* Autrefois l’un des plus grands distributeurs alimentaires indépendants du pays, Harvest Sherwood s’est déclaré en faillite en mai 2025. Ses poursuites concurrence accusant les producteurs de porc, de poulet et de bœuf de s’être entendus illégalement sur les prix comptent parmi les principaux actifs restants de la société.

* Blakemore a poursuivi Harvest, Hamilton et d’autres défendeurs dans le cadre de la procédure de faillite l’année dernière. La plainte indiquait que l’accord visant à financer des actions concurrence d’une valeur pouvant atteindre 1,1 milliard de dollars faisait de Burford un créancier garanti dans le cadre de la faillite, avec un droit de première priorité sur le produit de ces affaires.

* Harvest Sherwood a déclaré que les bailleurs de fonds avaient indûment cherché à « élever la créance non garantie de Burford au rang d’un droit senior et de premier rang, sans définition précise ».

* En novembre dernier, la juge en chef Stacey Jernigan du tribunal des faillites américain de Dallas avait conclu qu’ Blakemore et une autre entité de Burford n’avaient pas démontré que leur accord de mise à disposition de capitaux leur donnait droit à un paiement avant les créanciers garantis tels que JPMorgan Chase.

* Burford a refusé de commenter cet accord. Les avocats de Harvest et de Hamilton n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires. Ils ont déclaré dans des documents judiciaires que l’accord conclu avec Burford était « juste, équitable et raisonnable ».

L’affaire est intitulée Blakemore Investments LLC et al. c. Hamilton Meat LLC et al., Tribunal fédéral de première instance du district nord du Texas, n° 3:25-cv-03325-K.

Pour Blakemore: Julian Vasek et Kevin Lippman, du cabinet Munsch Hardt Kopf & Harr

Pour Hamilton: Scott Cargill et Andrew Matott, du cabinet Kelley Drye & Warren