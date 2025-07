Bureau Veritas: trois acquisitions dans divers secteurs information fournie par Cercle Finance • 25/07/2025 à 09:45









(Zonebourse.com) - En marge de la publication de ses semestriels, Bureau Veritas annonce trois acquisitions ciblées dans les secteurs à forte croissance de la cybersécurité, du nucléaire et des services de transition, créant de nouveaux pôles stratégiques.



Le groupe français de services de test, d'inspection et de certification a ainsi signé un accord avec le groupe Dornier pour acquérir sa filiale Dornier Hinneburg en Allemagne, afin de renforcer ses capacités dans l'industrie nucléaire.



Il a également conclu des accords pour acquérir l'Institute For Cyber Risk (IFCR) afin d'établir une présence sur les marchés nordiques de la cybersécurité, et EcoPlus en Corée du Sud pour développer ses services de conseil en durabilité.



'Ces acquisitions étendent notre empreinte géographique et sont génératrices de valeur ajoutée pour nos clients dans ces domaines hautement techniques et spécialisés', commente la directrice générale de Bureau Veritas, Hinda Gharbi.





Valeurs associées BUREAU VERITAS 28,2000 EUR Euronext Paris +0,28%