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Bureau Veritas-Succès de l’émission obligataire de €700 mlns à échéance septembre 2034
information fournie par Reuters 02/09/2026 à 18:56
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Bureau Veritas SA BVI.PA :

* SUCCÈS DE L’ÉMISSION OBLIGATAIRE DE BUREAU VERITAS DE 700 MILLIONS D'EUROS À ÉCHÉANCE SEPTEMBRE 2034

* À ÉCHÉANCE SEPTEMBRE 2034, ASSORTIE D’UN COUPON DE 4,125 %

* LES OBLIGATIONS SERONT ADMISES À EURONEXT PARIS À COMPTER DE LA DATE DE RÈGLEMENT-LIVRAISON, QUI DEVRAIT AVOIR LIEU LE 9 SEPT 2025

Texte original nGNE8tVpW

Pour plus de détails, cliquez sur BVI.PA

(Rédaction de Gdansk)

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