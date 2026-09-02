Bureau Veritas-Succès de l’émission obligataire de €700 mlns à échéance septembre 2034

Bureau Veritas SA BVI.PA :
* SUCCÈS DE L’ÉMISSION OBLIGATAIRE DE BUREAU VERITAS DE 700 MILLIONS D'EUROS À ÉCHÉANCE SEPTEMBRE 2034
* À ÉCHÉANCE SEPTEMBRE 2034, ASSORTIE D’UN COUPON DE 4,125 %
* LES OBLIGATIONS SERONT ADMISES À EURONEXT PARIS À COMPTER DE LA DATE DE RÈGLEMENT-LIVRAISON, QUI DEVRAIT AVOIR LIEU LE 9 SEPT 2025
Texte original nGNE8tVpW
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(Rédaction de Gdansk)
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