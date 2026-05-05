Bureau Veritas se distingue après un relèvement de RBC

(Zonebourse.com) - Le titre Bureau Veritas signe l'une des plus fortes hausses de l'indice SBF 120 mardi à la Bourse de Paris, porté par un relèvement d'opinion des analystes de RBC, qui n'affichent plus un avis négatif sur la valeur.

Vers 10h, l'action du spécialiste de l'inspection et de la certification gagne 2% à plus de 26,5 euros alors que le SBF 120 progresse de 0,3%.

Dans une note publiée dans la matinée, les analystes de la banque canadienne expliquent que l'offre d'achat déposée par EQT sur Intertek devrait permettre de mettre en évidence la sous-valorisation boursière du groupe français face à ses comparables américains comme UL Solutions ou ALS.

Sachant que le titre a sous-performé ses pairs depuis le début de l'année, l'établissement nord-américain estime qu'il apparaît peu probable que cet écart s'accroisse davantage.

Un secteur vu comme résilient

Et si les incertitudes géopolitiques et économiques s'intensifient à l'heure actuelle, RBC juge que le secteur de l'inspection et de la certification devrait faire preuve d'une certaine résistance au vu de la diversité de ses métiers et de ses implantations géographiques, ce qui les amène à relever leur opinion sur Bureau Veritas de sous-performance à performance en ligne avec le secteur.

Leur objectif de cours se trouve cependant ramené de 26,5 à 26 euros.

Les analystes de RBC relèvent également leur opinion sur Intertek, qui passe à surperformance, ainsi que leur recommandation sur SGS, porté à performance sectorielle.

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