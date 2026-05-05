 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Bureau Veritas se distingue après un relèvement de RBC
information fournie par AOF 05/05/2026 à 10:05

(Zonebourse.com) - Le titre Bureau Veritas signe l'une des plus fortes hausses de l'indice SBF 120 mardi à la Bourse de Paris, porté par un relèvement d'opinion des analystes de RBC, qui n'affichent plus un avis négatif sur la valeur.

Vers 10h, l'action du spécialiste de l'inspection et de la certification gagne 2% à plus de 26,5 euros alors que le SBF 120 progresse de 0,3%.

Dans une note publiée dans la matinée, les analystes de la banque canadienne expliquent que l'offre d'achat déposée par EQT sur Intertek devrait permettre de mettre en évidence la sous-valorisation boursière du groupe français face à ses comparables américains comme UL Solutions ou ALS.

Sachant que le titre a sous-performé ses pairs depuis le début de l'année, l'établissement nord-américain estime qu'il apparaît peu probable que cet écart s'accroisse davantage.

Un secteur vu comme résilient

Et si les incertitudes géopolitiques et économiques s'intensifient à l'heure actuelle, RBC juge que le secteur de l'inspection et de la certification devrait faire preuve d'une certaine résistance au vu de la diversité de ses métiers et de ses implantations géographiques, ce qui les amène à relever leur opinion sur Bureau Veritas de sous-performance à performance en ligne avec le secteur.

Leur objectif de cours se trouve cependant ramené de 26,5 à 26 euros.

Les analystes de RBC relèvent également leur opinion sur Intertek, qui passe à surperformance, ainsi que leur recommandation sur SGS, porté à performance sectorielle.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.

Valeurs associées

BUREAU VERITAS
26,5500 EUR Euronext Paris +2,04%
Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 05/05/2026 à 10:05:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / GUILLAUME SOUVANT )
    Alstom: contrat de 295 millions d'euros pour moderniser le métro de Lausanne
    information fournie par Boursorama avec AFP 05.05.2026 10:17 

    Le constructeur ferroviaire Alstom a annoncé mardi un contrat de 295 millions d'euros pour moderniser le métro de Lausanne inauguré en 2008, à l'aide d'une technologie novatrice permettant d'augmenter la fréquence des rames. Le système CBTC (contrôle des trains ... Lire la suite

  • Un tableau passe en revue les valeurs de la Bourse à New York le 22 avril 2026. ( AFP / ANGELA WEISS )
    Moyen-Orient: la Bourse de Paris repasse la barre des 8.000 points
    information fournie par AFP 05.05.2026 10:17 

    La Bourse de Paris a repassé mardi le seuil des 8.000 points grâce à un début de séance orienté à la hausse dans l'attente d'une conférence de presse aux Etats-Unis sur les tensions dans le détroit d'Ormuz. A 10H00, l'indice du CAC 40 affichait une progression ... Lire la suite

  • Des navires à l'ancre dans le détroit d'Ormuz, au large des côtes iraniennes. Photo transmise le 4 mai 2026 par l'agence iranienne ISNA ( ISNA / Amirhossein KHORGOOEI )
    Guerre au Moyen-Orient: les derniers développements
    information fournie par AFP 05.05.2026 10:16 

    Voici les derniers développements mardi en lien avec la guerre au Moyen-Orient où le cessez-le-feu en vigueur depuis le 8 avril a été fragilisé par des accrochages et une reprise des frappes dans le Golfe: . Ormuz: l'Iran dit "ne même pas avoir commencé" son bras ... Lire la suite

  • Elon Musk, à Washington DC, le 19 novembre 2025 ( AFP / BRENDAN SMIALOWSKI )
    Rachat de Twitter: Elon Musk accepte de verser 1,5 million de dollars au régulateur
    information fournie par Boursorama avec AFP 05.05.2026 10:11 

    Elon Musk a accepté de s'acquitter d'une amende de 1,5 million de dollars auprès de l'autorité américaine des marchés, la SEC, pour avoir signalé en retard sa montée au capital du réseau social Twitter. Début 2022, l'entrepreneur avait commencé à acquérir des titres ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank