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Bureau Veritas revoit à la hausse ses perspectives pour 2026
information fournie par Boursorama avec AFP 29/07/2026 à 08:37
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( AFP / LIONEL BONAVENTURE )

( AFP / LIONEL BONAVENTURE )

Bureau Veritas, géant de l'inspection, de la certification et des essais en laboratoire, a annoncé mercredi un chiffre d'affaires au premier semestre en hausse de 2,1%, à 3,26 milliard d'euros, et revoit à la hausse ses perspectives pour 2026.

A taux de change et périmètre constants (évolution dite "organique"), le chiffre d'affaires du groupe s'affiche même en hausse de 5%.

"Nous revoyons à la hausse nos perspectives de croissance pour l'année 2026 après prise en compte des sorties d'activités engagées", a indiqué Hinda Gharbi, la directrice générale, lors d'une conférence de presse téléphonique.

Bureau Veritas table désormais sur une croissance organique "modérée à élevée à un chiffre du chiffre d'affaires", contre une croissance "modérée à un chiffre du chiffre d'affaires" à l'issue du premier trimestre.

Le géant français de la certification a annoncé fin juin céder ses activités liées aux produits pétroliers, pétrochimiques et du charbon, faute de rentabilité, valorisées à 470 millions d'euros par Bureau Veritas.

"L'activité industrielle autour du pétrole a été très touchée" par la guerre au Moyen-Orient, a reconnu Mme Gharbi. Le groupe affiche néanmoins une croissance organique de 3,5% dans la zone Moyen-Orient-Afrique, portée par des programmes de développements urbains.

L'entreprise est également engagée dans l'arrêt de son activité "services aux gouvernements" dans la zone Moyen-Orient et Afrique après des "alertes internes" sur des "irrégularités" dont Mme Gharbi n'a pas précisé la nature.

"Cette sortie a commencé au deuxième trimestre et va se poursuivre jusqu'à la fin de l'année", a-t-elle poursuivi, assurant que "tout se fait dans le strict respect des engagements" pris dans ses contrats avec les pays concernés.

Un montant de 32 millions d'euros a néanmoins été "provisionné" pour faire face aux éventuelles "conséquences financières".

Le bénéfice net recule de 26,2% à 237,9 millions d'euros, pénalisé par cette charge et par une base de comparaison défavorable, le premier semestre 2025 ayant bénéficié de la cession des activités de tests de produits alimentaires à Mérieux NutriSciences.

L'entreprise, un des leaders mondiaux du secteur de l'inspection et de la certification, a dégagé 588 millions d'euros de bénéfice net en 2025.

Elle fait partie du CAC 40, l'indice des 40 plus grosses capitalisations boursières françaises, depuis fin 2024.

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