Bureau Veritas : rechute sous 27,8E information fournie par Cercle Finance • 12/03/2025 à 10:29









(CercleFinance.com) - Bureau Veritas rechute sous 27,8E, ex-plancher du 20 novembre: une cassure validerait un objectif de 26,4/26,6E, les 2 principales moyennes mobiles à 100 et 200 jours étant regroupées dans cette zone.

Le titre pourrait ensuite retrouver du soutien dans la zone des 25,8E qui fit office de plancher en juin 2024.





Valeurs associées BUREAU VERITAS 28,20 EUR Euronext Paris -2,08%