Bureau Veritas: modification du comité exécutif information fournie par Cercle Finance • 19/06/2025 à 07:42









(CercleFinance.com) - Bureau Veritas annonce modifier son comité exécutif pour 'favoriser un meilleur alignement organisationnel, renforcer sa plateforme géographique avec des structures de lignes de produit scalables et optimiser ses opérations pour accroître leur agilité et efficacité'.



Les six régions géographiques opérationnelles existantes du groupe de services de test, d'inspection et de certification, seront réorganisées en quatre régions plus larges : Amériques, Europe, Asie Pacifique, Moyen-Orient Caspienne et Afrique.



Les lignes de produit seront quant à elles sous la responsabilité de trois membres du comité exécutif qui dirigeront respectivement les pôles industrie et matières premières, urbanisation et assurance, et biens de consommation.



Compte tenu de l'ambition du groupe d'étendre les programmes de performance à toutes les régions et lignes de produit, un poste de chief performance officer, membre du comité exécutif, sera créé pour diriger le pilier 'Performance' de LEAP I 28.





