Bureau Veritas: légère hausse du BPA au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 25/07/2025 à 08:17









(Zonebourse.com) - Bureau Veritas publie un BPA ajusté de 0,65 euro au titre du premier semestre 2025, en hausse de 2,4% (+6,4% à changes constants), avec une marge opérationnelle ajustée de 15,4%, améliorée de 44 points de base (+55 points de base à changes constants).



A 3,19 milliards d'euros, le chiffre d'affaires semestriel du groupe de services de test, d'inspection et de certification a augmenté de 5,7% en données totales et de 6,7% sur une base organique (dont +6,2% en organique au second trimestre).



Il pointe ainsi une 'poursuite de la dynamique d'exécution de la stratégie LEAP | 28, avec une croissance globale et résiliente dans la plupart des activités et des régions et un impact tangible des programmes de performance au premier semestre'.



Sur ces bases, Bureau Veritas confirme ses objectifs pour l'ensemble de 2025, dont une croissance organique 'modérée à élevée à un chiffre' de son chiffre d'affaires, et une marge opérationnelle ajustée en amélioration à taux de change constant.





