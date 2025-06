Bureau Veritas fait évoluer son comité exécutif

(AOF) - Bureau Veritas annonce une évolution de la structure de son comité exécutif pour "favoriser un meilleur alignement organisationnel, renforcer sa plateforme géographique avec des structures de lignes de produit scalables et optimiser ses opérations pour accroître leur agilité et efficacité", selon un communiqué. Dans le cadre de l'exécution de sa stratégie LEAP | 28, les six régions géographiques opérationnelles existantes seront réorganisées en quatre régions plus larges : Amériques, Europe, Asie Pacifique, Moyen-Orient Caspienne & Afrique.

Les lignes de produit seront sous la responsabilité de trois membres du Comité exécutif qui dirigeront respectivement : Industrie & Matières premières, Urbanisation & Assurance, et Biens de Consommation.

Par ailleurs, un poste de Chief Performance Officer, membre du Comité exécutif, sera créé pour diriger le pilier " Performance " de LEAP I 28. Il aura la responsabilité de l'optimisation globale des principales fonctions de performance que sont l'excellence opérationnelle & la performance, ainsi que les ventes & le marketing.

Toutes les autres fonctions commerciales et support resteront sous la direction de leurs responsables actuels.

La période de transition s'étendra du 1er juillet au 31 août 2025.

AOF - EN SAVOIR PLUS

=/ Points clés /=

- Groupe né en 1828, numéro un mondial (6 % du marché) de l'inspection, de la certification des produits et des essais en laboratoire ;

- Chiffre d'affaires de 6,2 Mds€ généré par six divisions : le bâtiment & infrastructures (29 %), l’agro-alimentaire & matières premières (20 %), l’industrie (21 %), les biens de consommation (13 %), la certification (9 %) et le marine&offshore ;

- Revenus répartis entre l’Europe pour 35 %, l’Asie-Pacifique pour 28 % (dont la Chine, 1er pays du groupe pour 18 % du total), les Amérique pour 27 % ;

- Ambition fondée sur 3 piliers :

- exploitation de la valeur des activités existantes puis des mutations technologiques et sélectivité des opportunités de croissance,

- moteurs : scale (standardisation de l’offre), expand (enjeux de transition énergétique et durabilité) et lead (connectivité, cybersécurité et traçabilité),

- répartition équilibrée des flux de trésorerie : investissements, fusions & acquisitions, retour aux actionnaires ;

- Capital contrôlé à 26,5 % par Wendel, Laurent Mignon présidant le conseil de 12 administrateurs, Hinda Gharbi assurant la direction générale.

=/ Enjeux /=

- Agilité du modèle d’affaires LEAP 28 fondée sur un portefeuille résistant d’activités dont 45 % proviennent de contrats pluri-annuels et dopée par :

- la gestion active du portefeuille : recentrage sur les meilleures opportunités de croissance -cybersécurité, énergies renouvelables, développement durable- et cessions d’activités matures -analyse alimentaire ou supervision en Chine- finançant les acquisitions (10 en 2024) ;

- le travail sur le dette par des remboursements anticipés d’obligations,

-la spécificité des conquêtes de marché : via l’offre de solutions « de bout-en- bout » dans la transition énergétique,et via la combinaison partenariats/ acquisitions, positive pour la rentabilité;

- la digitalisation des opérations via des plateformes transverses,

- une innovation accélérée via les programmes d'incubation, le Data lab, les partenariats de recherche et industriels ;

- Stratégie environnementale :

- d’ici 2030, réduction de 42 % vs 2021des émissions de CO2 pour les scopes 1 et 2 et de 25 % pour le scope 3,

- 55 % des ventes issues des services de la ligne verte BV ;

- 3 atouts forts : réputation d’intégrité, accréditations publiques, densité du réseau ;

- Bilan solide : 1,9 Md€ de capitaux propres, 2,1 Md€ de disponibilités et 1,2 Md€ de dette nette avec effet de levier de 1,06, notée A3 par Moody’s

=/ Défis /=

- Evolution boursière après l’intégration au CAC 40 en décembre 2024 ;

- Intégration des acquisitions réalisées en 2024 (3O0 M€ de revenus supplémentaires attendus et de celles réalisées au 1 er trimestre (ContecAQS en Italie, GeoAssay au Chili) ;

- Résultat des discussions en cours avec le suisse SGS sur un rapprochement dont Bureau Veritas attend « un potentiel de création de valeur » ;

- Objectifs 2025 : croissance modérée à 1 chiffre des revenus, amélioration de la marge opérationnelle et flux de trésorerie élevés avec un taux de conversion de + 90 % ;

- Ambition 2028 : hausse de -10 % par an des revenus et marge opérationnelle de +16 % ;