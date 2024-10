Bureau Veritas : cession de son activité d'analyse alimentaire

(AOF) - Bureau Veritas, un leader mondial des services d'essais en laboratoire, d'inspection et de certification, a annoncé avoir conclu un accord en vue de céder son activité d'analyse alimentaire (133 millions d’euros de chiffre d'affaires en 2023) à Mérieux NutriSciences pour une Valeur d'Entreprise de 360 millions d'euros et des produits de cession d’environ 290 millions d’euros. Cette cession reflète une gestion active du portefeuille du Bureau Veritas, en ligne avec sa stratégie LEAP | 28.

La transaction devrait être finalisée d'ici la fin du quatrième trimestre 2024, une fois que les conditions habituelles, dont l'approbation réglementaire dans certains pays, auront été remplies.

Par ailleurs, le groupe a annoncé l'acquisition d'IDP Group, l'un des principaux fournisseurs indépendants de services BIM (Building Information Modeling), d'assistance à la gestion de projet et de jumelage numérique pour les secteurs public et privé, avec un positionnement fort dans la décarbonisation et d'autres secteurs verticaux à forte valeur ajoutée.

Cette acquisition s'inscrit également dans le cadre de la stratégie LEAP | 28 de Bureau Veritas visant à renforcer son leadership dans les activités B&I, tout en investissant dans des actifs numériques stratégiques et prometteurs afin de relever les défis de la durabilité.

