Bureau Veritas: acquisition du groupe APP en Australie

(CercleFinance.com) - Bureau Veritas annonce avoir conclu un accord en vue de l'acquisition du groupe australien APP, une transaction stratégique qui renforcera sa présence dans la région Asie-Pacifique et étendra ses capacités en matière de projets d'infrastructures.



APP fournit des services de vérification et de certification indépendantes, de supervision de construction, d'assistance à la gestion de projet et de conseil tout au long du cycle de vie des actifs dans le secteur des bâtiments et infrastructures.



Il emploie plus de 500 experts et donne accès à un pool de plus de 200 sous-traitants spécialisés. Fortement présent dans les infrastructures de transport, les bâtiments ainsi que les infrastructures et équipements sociaux, il gère un portefeuille de plus de 200 clients.



La société a son siège social à Sydney et a généré un chiffre d'affaires de 87 millions d'euros en 2023. La transaction est soumise à l'approbation des autorités réglementaires et devrait être finalisée d'ici la fin de l'année.





