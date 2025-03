Bureau Veritas: acquisition de GeoAssay information fournie par Cercle Finance • 17/03/2025 à 08:10









(CercleFinance.com) - Bureau Veritas fait part de l'acquisition de GeoAssay, société spécialisée dans la préparation mécanique et l'analyse d'échantillons de minéraux pour le cuivre, un minéral essentiel pour la transition énergétique à grand échelle et dont le Chili est le premier producteur mondial.



Exploitant trois laboratoires de pointe entièrement automatisés et stratégiquement situés au Chili, GeoAssay emploie 264 salariés aux profils techniques disposant d'une connaissance approfondie de la robotique et de l'automatisation, ainsi que d'une expérience de l'industrie minière.



Avec cette acquisition, Bureau Veritas offrira des services plus performants à ses clients existants de l'industrie minière et du cuivre en particulier. Elle permettra également d'attirer de nouveaux clients aux exigences élevées pour l'analyse des minéraux.





