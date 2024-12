Bureau Veritas : +3% vers 30,7E, en route pour 32E ? information fournie par Cercle Finance • 11/12/2024 à 17:04









(CercleFinance.com) - Bureau Veritas grimpe de +3% vers 30,7E et tente de soulever la résistance des 30,65E du 25/26 septembre dernier.

Le titre qui gagne déjà +33% cette année pourrait tenter d'établir un nouveau record absolu au niveau du sommet de son canal ascendant moyen terme, soit une résistance oblique qui gravite vers 32E.





Valeurs associées BUREAU VERITAS 30,52 EUR Euronext Paris +2,83%