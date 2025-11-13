Burberry renoue avec une croissance des ventes en comparable

(AOF) - Burberry (+6,46% à 1334 pence) enregistre une des plus fortes progressions du FTSE 100 à la faveur de résultats au premier semestre de son exercice 2025/2026 supérieurs aux attentes. Le groupe britannique de luxe a renoué avec la croissance des ventes en comparable au deuxième trimestre, une première depuis deux ans. Elles ont augmenté de 2% contre un consensus de 1%. Les revenus en comparable sont stables sur ce semestre. En revanche, les ventes en données publiées sur cette période ont fléchi de 5% à 1,032 milliard de livres.

Elles dépassent légèrement les attentes des analystes : 1,029 milliard de livres.

Le résultat d'exploitation ajusté sur ce premier semestre ressort à 19 millions de livres contre une perte d'exploitation de 41 millions de livres au premier semestre de l'exercice précédent. Il dépasse le consensus : 12 millions de livres. Par action, le bénéfice dilué ajusté s'élève à 0,6 pence. Les analystes anticipaient une perte dilué ajusté à 2,9 pence.

"Grâce à une offre de produits améliorée, nous avons commencé à voir les clients revenir vers notre marque, ce qui s'est traduit par une croissance comparable des ventes en magasin pour la première fois en deux ans. Bien qu'il soit encore trop tôt pour tirer des conclusions et qu'il reste beaucoup à faire, nous avons désormais la preuve que notre stratégie "Burberry Forward" est la bonne, a souligné Joshua Schulman, directeur général de Burberry.

"Burberry Forward" est le plan stratégique mis en place il y a un an par le groupe visant à "raviver l'attrait pour la marque, à améliorer ses performances et à stimuler la création de valeur à long terme".

En juillet dernier, Burberry expliquait qu'au premier trimestre, il avait mis en œuvre plusieurs mesures "pour faire avancer son programme Burberry Forward, qui lui avait permis d'améliorer les ventes au détail en données comparables dans toutes les régions par rapport au trimestre précédent. Cette amélioration avait été soutenue par une plus grande attractivité de la marque, une surperformance des vêtements d'extérieur et des écharpes, et une amélioration du taux de conversion".

Réagissant à cette résultats, Bernstein évoque une légère surprise positive tant sur les ventes à magasins comparables que sur le bénéfice d'exploitation. Le bureau d'études souligne que le groupe se dirige lentement mais sûrement dans la bonne direction : "Cette tendance devrait se poursuivre, selon nous, à mesure que les effets néfastes des soldes importantes s'estompent et que la nouvelle vision prend pleinement forme dans les collections automne-hiver".

Côté perspectives, Burberry se montre rassurant. Son programme d'efficacité des coûts est en bonne voie pour générer 80 millions de livres sterling d'économies annualisées d'ici la fin de l'exercice 2026.

Le groupe britannique rappelle qu'il est encore aux premiers stades de son redressement, face à un environnement macroéconomique qui reste incertain. Son objectif cette année est de tirer parti des premiers progrès réalisés pour raviver le désir de la marque, condition essentielle pour augmenter son chiffre d'affaires.

Par ailleurs, il s'attend à voir l'impact de ses initiatives se renforcer au fur et à mesure que l'année avance. Dans l'optique d'un retour à une croissance durable et rentable, il continuera à améliorer ses marges en se concentrant sur la simplification, la productivité et les flux de trésorerie.

