Accusé par Holnest de diffamation, Rue89Lyon devant la justice

Le tribunal correctionnel de Lyon se penche mardi sur une plainte en diffamation portée par le groupe Holnest, contrôlé par Jean-Michel Aulas et son fils Alexandre, contre le média indépendant Rue89Lyon, qui dénonce une "procédure-bâillon".

Le groupe Holnest avait porté plainte après la publication en octobre 2023 d'"informations calomnieuses" sur un investissement fait par le groupe familial aux Etats-Unis.

L'enquête intitulée "La famille Aulas s'envole en jet privé vers des paradis fiscaux" était centrée sur la société américaine "Embassair", spécialisée dans l'accueil de jets privés de luxe, que M. Aulas s'était félicité d'avoir cofondée dans son autobiographie publiée en mars 2023.

Rue89Lyon évoque "un marché fructueux et climaticide" et des "sociétés offshore imbriquées façon poupées russes" administrées par un cabinet luxembourgeois, en précisant avoir utilisé la base de données "Open Lux" compilée par un consortium de médias internationaux à partir de datas publiques disponibles au Luxembourg.

"On est confiant des informations exposées dans les articles", a déclaré à l'AFP le directeur de publication de Rue89Lyon Pierre Lemerle. "On nous impose une procédure longue, coûteuse en énergie, en temps, et en frais aussi", a-t-il ajouté, évoquant une "procédure-bâillon".

Dans un communiqué, Rue89Lyon s'interroge sur "les moyens mis dans la procédure choisie par ce grand chef d'entreprise, face à un média indépendant composé de trois journalistes sociétaires".

M. Lemerle regrette par ailleurs qu'avant la publication de l'article à l'automne 2023, les protagonistes cités - l'enquête porte sur Holnest, Embassair, Jean-Michel Aulas et son fils, ainsi que d'autres associés - n'avaient pas souhaité répondre aux questions.

"On leur a laissé un temps de réponse très long et ils ne sont jamais revenus vers nous", explique-t-il.

Samedi, le site d'information a publié plusieurs documents pour appuyer ses affirmations, ainsi que des réponses de l'équipe de l'ancien président de l'OL.

Ce dernier affirme auprès du site que "ni Jean-Michel Aulas, ni la société Holnest n'ont jamais investi dans, ni à travers, des sociétés situées dans des juridictions qualifiées de paradis fiscaux".

Jean-Michel Aulas tient son premier meeting à Lyon, où il est candidat aux municipales, le 26 septembre 2025 ( AFP / OLIVIER CHASSIGNOLE )

Dans l'article d'octobre 2023, il est fait notamment référence au fait que la société-mère d'Embassair est basée dans le Delaware. Domicile légal de milliers de grandes entreprises, cet Etat américain est connu pour sa fiscalité avantageuse.

L'audience de mardi tombe alors que Jean-Michel Aulas vient de se lancer dans la campagne des élections municipales pour être maire de Lyon.

"Quand on publie l'enquête, Jean-Michel Aulas est un jeune retraité. On était à mille lieues de s'imaginer qu'il allait être candidat", observe Pierre Lemerle.

Rue89Lyon a reçu lundi le soutien du Syndicat national des journalistes (SNJ) qui déplore "une énième procédure-bâillon en France, qui vise à museler les journalistes et nuit au pluralisme de l'information".