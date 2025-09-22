Burberry: promotion sans fanfare à la Bourse de Londres avant son défilé

L'icône du luxe britannique Burberry fait lundi un retour sans étincelle sur l'indice vedette FTSE 100 de la Bourse de Londres, un an après en avoir été délogée, où elle évolue en baisse à quelques heures de son défilé à la Fashion Week de Londres.

( AFP / DANIEL LEAL )

Frappée de plein fouet par la crise du secteur du luxe, Burberry a amorcé ces derniers mois un recentrage d'urgence sur ses grands classiques, comme son trench coat et ses écharpes, pour enrayer le plongeon de ses résultats.

La marque au célèbre tartan présente sa dernière collection lundi soir dans un défilé, au dernier jour de la semaine de la mode de la capitale britannique.

Après avoir figuré pendant 15 ans sur le FTSE 100, premier indice londonien, l'entreprise avait été rétrogradée en septembre 2024 sur le FTSE 250, moins prestigieux, conséquence mécanique de la chute de sa valeur en Bourse.

Confrontée comme l'ensemble du secteur du luxe à un ralentissement de la demande et à l'offensive protectionniste des Etats-Unis, la marque pâtit en outre de choix stratégiques malheureux - notamment d'un pari (raté) de monter encore davantage en gamme.

Burberry a amorcé ces derniers mois un plan drastique d'économies et se concentre désormais sur les produits qui ont fait sa renommée, avec des prix plus en rapport avec sa marque: le luxe, mais pas l'ultra luxe.

Elle vu son dernier résultat annuel décalé plonger dans le rouge, selon des chiffres publiés en mai. Mais le marché avait vu en juillet, malgré des ventes trimestrielles toujours en recul, les premiers signes d'une reprise.

Les investisseurs hésitaient lundi, Burberry ayant débuté la séance dans le vert avant d'afficher un recul de 1,3% peu avant 08H00 GMT. Mais son action a largement rebondi ces derniers mois: +86% sur l'année écoulée.

En dépit de ses difficultés, l'entreprise fondée en 1856 à Basingstoke (sud de l'Angleterre) par un apprenti drapier, peut en effet toujours compter sur sa renommée.

La Reine d'Angleterre elle-même avait décerné un "mandat royal" à l’entreprise dès 1955, faisant de Burberry un fournisseur régulier de la famille royale.

Et lors du voyage d'Etat de Donald Trump au Royaume-Uni la semaine dernière, la première dame Melania Trump avait débarqué d'Air Force One, l'avion présidentiel, enveloppée dans un long trench de la marque britannique.