ASML en tête de l'AEX, Morgan Stanley optimiste à horizon 2027
information fournie par Zonebourse 22/09/2025 à 16:11
Vers 15h15, l'action du fournisseurs de systèmes lithographiques grimpe d'environ 2,5%, au plus haut de l'année, alors que l'AEX grappille autour de 0,1%.
Dans une étude consacrée au secteur des mémoires, Morgan Stanley indique avoir revu son opinion sur la valeur de 'pondération en ligne' à 'surpondérer' mais aussi rehaussé son objectif de cours de 600 à 950 euros.
La banque américaine explique notamment envisager la fin du cycle défavorable qui pénalisait la valeur, dans la mesure où les révisions à la baisse des prévisions des investisseurs lui semblent terminées, ce qui le conduit à commencer à voir quelques signes d'amélioration.
Même si le secteur demeure compliqué à court terme, la firme new-yorkaise estime que les perspectives pour 2027 s'améliorent grâce à la demande qui porte les technologies de puces de dernière génération ('leading edge nodes') qui devrait pousser les grands fabricants comme Samsung à investir davantage.
Par ailleurs, souligne Morgan Stanley, les prix de mémoires, qui servent souvent d'indicateur avancé, repartent à la hausse, signe que les investissements vont suivre et que les freins actuels (baisse de commandes de la Chine et d'Intel) sont progressivement appelés à disparaître.
Valeurs associées
|813,7000 EUR
|Euronext Amsterdam
|+2,52%
