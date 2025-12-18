 Aller au contenu principal
Burberry prolonge son accord de licence avec EssilorLuxottica
information fournie par Zonebourse 18/12/2025 à 16:18

Burberry fait part du renouvellement pour dix ans, soit jusqu'à la fin de l'année 2035, de son accord de licence avec EssilorLuxottica pour la conception, la production et la distribution mondiale de lunettes sous la marque de luxe britannique.

"S'appuyant sur une culture partagée de créativité, de savoir-faire et d'innovation", ce renouvellement vient renforcer le partenariat durable et fructueux qui lie les deux sociétés depuis 2006, selon le géant franco-italien de l'optique.

"Ensemble, nous saisirons l'esprit de notre marque intemporelle de luxe britannique et offrirons aux consommateurs du monde entier de nouvelles collections emblématiques de lunettes Burberry", commente Joshua Schulman, directeur général de Burberry.

