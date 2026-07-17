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Burberry-Les ventes en Europe du T1 plombées par la guerre en Iran
information fournie par Reuters 17/07/2026 à 10:53

(Actualisé tout du long avec cours en Bourse, détails, citations DG et Dirfin)

par Helen Reid

Burberry BRBY.L recule en Bourse vendredi après avoirdéclaré que le conflit en cours au Moyen-Orient éprouvait les ventes touristiques en Europe, bien que le chiffre d'affaires du groupe de luxe britannique au titre de son premier trimestre ait été solide aux États-Unis et en Chine.

"Là où nous voyons vraiment l'impact, c'est dans le tourisme", a dit aux journalistes la directrice financière de Burberry, Kate Ferry, ajoutant que dans d'autres régions, les dépenses locales avaient contribué à amortir le coup, tandis que les dépenses des touristes américains sont robustes.

Bien que, selon Burberry, le Moyen-Orient ne représente que 2% du chiffre d'affaires, les répercussions du conflit ont concentré l'attention des investisseurs, alors que les combats s'intensifient, l'Iran ayant lancé vendredi de nouvelles frappes contre des bases militaires américaines dans la région.

A la Bourse de Londres, vers 08h40 GMT, l'action reculait de 5,8%, contre une stabilité de l'indice de référence britannique

.FTSE au même moment.

Le directeur général Joshua Schulman, arrivé à la tête de Burberry en juillet 2024 pour orchestrer l'effort de redressement de la marque emblématique, se concentre sur les deux marchés "incontournables" du groupe, les États-Unis et la Chine.

Cette stratégie semble porter ses fruits pour le groupe qui a fait état d'une hausse de 9% du chiffre d'affaires en Chine au premier trimestre, porté par les clients de la "génération Z". Sur le continent américain, les ventes ont progressé de 12% sur un an grâce à l'arrivée de nouveaux clients.

Joshua Schulman a par ailleurs appelé vendredi le futur Premier ministre britannique, Andy Burnham, à rétablir les achats hors taxes pour les touristes, supprimés début 2021, afin d'encourager les dépenses à Londres.

"Même si nous savons que le nouveau Premier ministre a un agenda très chargé, nous espérons que le retour de Londres au rang de première capitale du shopping de ce côté-ci de l'Atlantique figurera en tête de ses priorités", a-t-il déclaré.

Les ventes à magasins comparables de Burberry ont progressé de 5% sur avril-juin, conformément aux prévisions des analystes, tandis que les ventes dans la région Europe et Moyen-Orient ont reculé de 3%.

(Rédigé par Helen Reid et Yamini Kalia ; version française Etienne Breban et Augustin Turpin)

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