Burberry: lanterne rouge du FTSE, Barclays sous-pondère

(CercleFinance.com) - Burberry accuse lundi la plus forte baisse de l'indice FTSE 100 à la Bourse de Londres, Barclays ayant abaissé sa recommandation sur le titre à 'sous-pondérer' avec une objectif de cours ramené à 540 pence.



Dans une note sectorielle, le bureau d'études dit s'inquiéter de la faiblesse structurelle affichée depuis un certain nombre par la marque britannique d'imperméables et de sacs.



'Bien que le titre accusent déjà l'une des plus mauvaises performances de notre domaine de couverture, nous percevons encore du potentiel baissier du fait de nos inquiétudes entourant la capacité du groupe à demeurer un acteur du luxe haut de gamme au vu de son manque de discipline en termes de stratégie sur les prix', expliquent les analystes.



Barclays indique s'attendre à ce que la maison britannique accuse pour la première fois des pertes sur le premier semestre de l'exercice 2025, sachant qu'un redressement des marges bénéficiaires lui semble difficile à court terme compte tenu de l'environnement compliqué du moment.



Vers 13h00, Burberry décrochait de plus de 6% tandis que le FTSE avançait de 0,7% au même instant.





Valeurs associées BURBERRY GROUP 560,60 GBX LSE -7,25%