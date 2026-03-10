Bunge revoit à la hausse ses perspectives de bénéfices à long terme et annonce un plan de rachat d'actions de 3 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute les détails du paragraphe 2)

La société agroalimentaire Bunge BG.N a déclaré mardi qu'elle s'attendait à ce que ses bénéfices augmentent pour atteindre au moins 15 dollars par action d'ici 2030 et a annoncé un nouveau programme de rachat d'actions de 3 milliards de dollars.

Les actions de la société étaient en hausse de 2,3 % à 121,50 $ dans les échanges de pré-marché.

La société a également fixé une base de revenus de milieu de cycle d'environ 13 dollars par action et s'est engagée à reverser au moins 50 % de ses flux de trésorerie discrétionnaires aux actionnaires par le biais de dividendes et de rachats d'actions.

Le mois dernier, la société prévoyait pour 2026 un bénéfice ajusté par action compris entre 7,50 et 8,00 dollars.