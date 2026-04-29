Bunge relève ses prévisions pour 2026 grâce à de solides marges de trituration et à la demande en biocarburants

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* Bunge revoit à la hausse ses prévisions de bénéfice par action pour 2026, les situant entre 9,00 et 9,50 dollars, grâce à de solides résultats du premier trimestre et à des perspectives favorables pour le broyage

* Le renforcement des obligations en matière de mélange de biocarburants stimule la demande et réduit l'incertitude sur les bénéfices

* Le directeur général Greg Heckman met en garde contre les perturbations du commerce, de la logistique et des chaînes d'approvisionnement liées à la guerre en Iran

(Ajout d'une citation du directeur général, mise à jour des cours de l'action) par Karl Plume et Katha Kalia

L'entreprise agroalimentaire américaine Bunge Global BG.N a relevé mercredi ses prévisions de bénéfice ajusté pour l'ensemble de l'année, invoquant de solides marges sur la transformation des graines oléagineuses et de meilleures perspectives de demande en biocarburants après que les États-Unis ont relevé leurs quotas d'incorporation de biocarburants.

La société basée dans le Missouri a déclaré s'attendre à un bénéfice par action ajusté pour l'ensemble de l'année 2026 compris entre 9,00 et 9,50 dollars, contre une prévision précédente de 7,50 à 8,00 dollars, après avoir annoncé un bénéfice ajusté au premier trimestre supérieur aux attentes de Wall Street.

L'action Bunge a progressé de 1,4 % en début de séance, oscillant près de son plus haut niveau en 18 ans atteint plus tôt ce mois-ci.

Les prix mondiaux des céréales ont flambé depuis le début de la guerre en Iran, déclenchant une vague de ventes de maïs et de soja de la part d'agriculteurs qui avaient mis de côté leurs récoltes de l'année dernière en raison de la faiblesse des prix, et stimulant ainsi les volumes de négoce et de transformation des récoltes pour Bunge. La flambée des marchés du pétrole brut due à la guerre a également propulsé les prix de l'huile de soja à leurs plus hauts niveaux depuis plus de trois ans, gonflant les marges de trituration du plus grand transformateur mondial de graines oléagineuses.

Cette reprise a marqué un tournant pour Bunge et ses concurrents tels qu'Archer Daniels Midland ADM.N et Cargill

CARG.UL après que la surabondance mondiale de céréales et les perturbations commerciales aient pesé sur les bénéfices des entreprises agroalimentaires au cours des derniers trimestres. La publication, le mois dernier, par l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA) des nouveaux quotas de mélange de biocarburants aux États-Unis , après un long retard, a également dissipé l'incertitude qui pesait sur les bénéfices ces derniers trimestres.

Mais les guerres tarifaires et les répercussions de la guerre en cours en Iran restent des risques.

Cette guerre “a considérablement perturbé les flux commerciaux mondiaux, les coûts logistiques et les chaînes d'approvisionnement”, a déclaré le directeur général Greg Heckman lors d'une conférence téléphonique, ajoutant que le conflit continuerait d'influencer les prix des carburants et des engrais et pourrait modifier les choix des agriculteurs quant aux cultures pour la prochaine saison.

Bunge a affiché un bénéfice ajusté de 1,83 dollar par action pour le trimestre clos le 31 mars, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 87 cents par action, selon les données compilées par LSEG.

Le chiffre d'affaires net de son segment de transformation et de raffinage du soja a augmenté de 43,4 % par rapport à l'année précédente, s'établissant à 9,55 milliards de dollars pour le trimestre.

Le segment de la transformation et du raffinage des graines oléagineuses a enregistré un chiffre d'affaires net trimestriel de 3,9 milliards de dollars, contre 1,52 milliard de dollars il y a un an.