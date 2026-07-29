Bunge relève ses prévisions de bénéfices pour 2026

Géant américain de l'agro-industrie et du négoce de matières premières agricoles, Bunge publie des résultats financiers en nette progression au terme du 1er semestre 2026. Porté par l'intégration réussie de Viterra et une solide dynamique opérationnelle, le groupe se montre confiant pour la suite de l'exercice et revoit ses ambitions à la hausse.

Rentabilité renforcée

Au cours de ce semestre, le chiffre d'affaires de Bunge a atteint 45,90 milliards de dollars contre 24,41 MdsUSD sur la même période l'an dernier. Cette forte expansion de l'activité s'accompagne d'une progression du bénéfice net. Il s'est élevé à 746 MUSD, contre 555 MUSD un an auparavant. De son côté, le bénéfice dilué par action lié aux activités poursuivies s'est établi à 3,81 USD, contre 4,1 USD un an plus tôt.

Ces très bons résultats s'expliquent principalement par la performance robuste des segments trituration et raffinage du soja (Soybean Processing and Refining) et graines oléagineuses (Softseeds). Ils ont été soutenus par une exécution rigoureuse dans un contexte d'amélioration des conditions de marché.

Le soja porté par le continent américain

Secteur clé pour le groupe, le segment trituration et raffinage du soja a vu ses ventes sur les six premiers mois de l'année s'élever à 21,62 MdsUSD contre 14,41 MdsUSD il y a un an à la même période. Le résultat d'exploitation ajusté par segment enregistre une nette progression à 822 MUSD contre 545 MUSD. "La hausse des résultats a été principalement tirée par les chaînes de valeur des Amériques du Nord et du Sud. En Amérique du Nord, la meilleure performance du trituration aux Etats-Unis a été partiellement compensée par des résultats de raffinage en baisse. En Amérique du Sud, la progression des résultats reflète l'amélioration des activités de trituration et de raffinage en Argentine, ainsi que du trituration au Brésil", détaille la direction de Bunge.

En revanche, le groupe nuance : "Au sein de la chaîne de valeur de destination, les très bons résultats de trituration en Asie ont été plus que compensés par le repli du trituration en Europe et la baisse des performances de distribution. Enfin, les résultats issus des activités mondiales de négoce d'huile de soja ont été inférieurs à ceux de l'année dernière."

Flux de trésorerie : l'effet Viterra soutient la capacité d'autofinancement

Sur le plan financier, au cours de ce semestre clos au 30 juin 2026, l'activité opérationnelle a consommé 1,126 MdUSD de trésorerie, contre 1,357 MdUSD sur la même période en 2025. Bunge souligne que "cette baisse de la consommation de cash découle essentiellement de la hausse du résultat net et de l'augmentation des amortissements consécutives à l'acquisition de Viterra, malgré l'impact inverse des variations du besoin en fonds de roulement".

Viterra est l'un des plus grands géants mondiaux du négoce, de la collecte, du stockage et de la transformation des produits agricoles (grains, graines oléagineuses, légumineuses, etc.).

Signe de la solidité financière sous-jacente du groupe, la capacité d'autofinancement ajustée (FFO ajusté) a fortement progressé pour atteindre 1,291 MdUSD contre 693 MUSD un an plus tôt.

Fort de ce premier semestre dynamique et s'appuyant sur les conditions actuelles du marché, Bunge a révisé à la hausse ses objectifs annuels de rentabilité. La multinationale américaine du domaine de l'agro-industrie et du négoce de matières premières vise désormais un bénéfice net ajusté par action (BPA) pour l'exercice 2026 entre 9,25 et 9,75 USD contre une fourchette antérieure entre 9,00 et 9,50 USD.

Par ailleurs, la société maintient ses prévisions pour 2026 pour les autres indicateurs clés :

- taux effectif d'imposition annuel ajusté : entre 22 et 26%

- charges financières nettes : entre 620 et 660 MUSD

- dépenses d'investissement (CapEx) : entre 1,5 et 1,7 MdUSD

- dotations aux amortissements : environ 975 MUSD