Bunge rehausse ses objectifs de bénéfice par action pour 2026
information fournie par Zonebourse 29/04/2026 à 14:47
La hausse des résultats a été principalement portée par la trituration de soja et de graines oléagineuses ainsi que par le raffinage, reflétant une excellente exécution dans un environnement dynamique et une amélioration des conditions de marché.
Il contraste avec le résultat net part du groupe en baisse qui s'est établi à 68 MUSD, contre 201 MUSD lors de l'exercice précédent à la même période.
Le chiffre d'affaires net pour ce trimestre clos le 31 mars s'est élevé à 21,86 MdsUSD contre 11,64 MdsUSD un an avant.
Compte tenu des résultats du premier trimestre, de l'environnement macroéconomique et des marges actuelles, ainsi que des courbes à terme, Bunge prévoit désormais pour l'ensemble de l'exercice 2026 un BPA ajusté compris entre 9,00 et 9,50 USD, contre une fourchette précédente comprise entre 7,50 et 8,00 USD.
Par ailleurs, sur l'année 2026, la multinationale américaine du domaine de l'agro-industrie et du négoce de matières premières prévoit pour 2026 un taux d'imposition effectif annuel ajusté compris entre 22 et 26%, soit une légère baisse par rapport à sa prévision précédente qui se situait entre 23 et 27%.
Des charges d'intérêt nettes devraient être comprises entre 620 et 660 MUSD, en hausse par rapport à la fourchette précédente de 575 à 625 MUSD.
Les dépenses d'investissement (CAPEX) devraient être comprises entre 1,5 et 1,7 MdUSD.
Les dotations aux amortissements devraient s'élever à environ 975 MUSD.
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