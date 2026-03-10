Bunge progresse après avoir revu à la hausse ses perspectives de bénéfices à long terme

10 mars - ** Les actions de la société agroalimentaire Bunge

BG.N sont en hausse de ~6% à 125,60 $ en pré-marché ** La société s'attend à ce que les bénéfices de augmentent pour atteindre au moins 15 $ par action d'ici 2030 et annonce un nouveau programme de rachat d'actions de 3 milliards de dollars

** Elle fixe également une base de revenus de milieu de cycle d'environ 13 $ par action

** S'engage à reverser au moins 50 % du cash flow discrétionnaire aux actionnaires par le biais de dividendes et de rachats d'actions

** A la dernière clôture, BG a augmenté de 33,3% depuis le début de l'année