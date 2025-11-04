 Aller au contenu principal
Bunge est en pourparlers pour acquérir une participation dans l'entreprise brésilienne Kepler Weber, selon O Globo
information fournie par Reuters 04/11/2025 à 11:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Bunge BG.N est en pourparlers pour acheter une participation de 22% détenue par le gestionnaire d'actifs Trigono Capital dans le fabricant de silos brésilien Kepler Weber KEPL3.SA , a rapporté le journal O Globo mardi.

Bunge et Kepler Weber n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

