Bunge dépasse les prévisions de bénéfices pour le deuxième trimestre

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Bunge BG.N a dépassé mercredi les estimations de Wall Street concernant son bénéfice ajusté du deuxième trimestre, le négociant en céréales ayant bénéficié de marges de transformation plus élevées.

La société basée dans le Missouri a annoncé un bénéfice ajusté de 2,00 dollars par action pour le trimestre clos le 30 juin, contre une estimation moyenne des analystes de 1,95 dollar par action, selon les données compilées par LSEG.