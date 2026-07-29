 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Bunge dépasse les prévisions de bénéfices pour le deuxième trimestre
information fournie par Reuters 29/07/2026 à 12:02
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Bunge BG.N a dépassé mercredi les estimations de Wall Street concernant son bénéfice ajusté du deuxième trimestre, le négociant en céréales ayant bénéficié de marges de transformation plus élevées.

La société basée dans le Missouri a annoncé un bénéfice ajusté de 2,00 dollars par action pour le trimestre clos le 30 juin, contre une estimation moyenne des analystes de 1,95 dollar par action, selon les données compilées par LSEG.

Valeurs associées

ARCHER-DANIELS M
82,220 USD NYSE -1,17%
BUNGE GLOBAL
109,170 USD NYSE -7,02%
Gaz naturel
2,66 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
89,78 USD Ice Europ +5,56%
Pétrole WTI
84,47 USD Ice Europ +5,71%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
HERMES INTL
1 488 -12,24%
CAC 40
8 391,95 -0,79%
Pétrole Brent
90,4 +6,29%
2CRSI
24,38 -5,21%
HAFFNER ENERGY
0,287 +12,77%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank