Bunge abaisse ses prévisions de bénéfices pour 2025

(AOF) - Tenant compte de la fusion avec Viterra officialisée le 2 juillet dernier, le transformateur d'oléagineux et négociant américain en céréales Bunge a révisé à la baisse ses prévisions de bénéfices pour 2025. Il anticipe désormais un bénéfice par action ajusté compris entre environ 7,30 et 7,60 dollars, ce qui reflète un bénéfice ajusté prévu pour le second semestre compris entre 4 et 4,25 dollars. Bunge prévoyait auparavant un bénéfice par action ajusté proche de 7,75 dollars, sans prendre en compte la fusion. Le groupe publiera ses résultats du troisième trimestre le 5 novembre.
