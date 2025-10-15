 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
8 080,50
+0,02%
Indices
Chiffres-clés

Bunge abaisse ses prévisions de bénéfices pour 2025
information fournie par AOF 15/10/2025 à 14:23

(AOF) - Tenant compte de la fusion avec Viterra officialisée le 2 juillet dernier, le transformateur d'oléagineux et négociant américain en céréales Bunge a révisé à la baisse ses prévisions de bénéfices pour 2025. Il anticipe désormais un bénéfice par action ajusté compris entre environ 7,30 et 7,60 dollars, ce qui reflète un bénéfice ajusté prévu pour le second semestre compris entre 4 et 4,25 dollars. Bunge prévoyait auparavant un bénéfice par action ajusté proche de 7,75 dollars, sans prendre en compte la fusion. Le groupe publiera ses résultats du troisième trimestre le 5 novembre.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

BUNGE
0,000 USD AMEX 0,00%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un homme prend du pétrol dans ses mains
    Maurel & Prom: CA à neuf mois -13% avec la baisse des prix de vente du brut
    information fournie par Reuters 16.10.2025 08:16 

    Maurel & Prom a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires consolidé à neuf mois en baisse de 13% sur un an, à 489 millions de dollars (419,63 millions d'euros), pénalisé par la baisse du prix moyen de vente du brut. Le prix moyen de vente de l’huile s’est établi ... Lire la suite

  • ( AFP / MARTIN LELIEVRE )
    La plateforme Temu et La Poste renforcent leur partenariat pour la distribution des colis
    information fournie par Boursorama avec AFP 16.10.2025 08:15 

    La plateforme de vente en ligne Temu et La Poste ont annoncé mercredi la signature d'un accord cadre renforçant leur partenariat au niveau de la distribution des colis, à l'heure où l'offensive en France de Shein, autre mastodonte asiatique de l'e-commerce, fait ... Lire la suite

  • Le premier ministre Sébastien Lecornu lors d'une session de questions au gouvernement à l'Assemblée Nationale, à Paris, le 15 octobre 2025 ( AFP / Alain JOCARD )
    A peine installé, Lecornu affronte deux motions de censure
    information fournie par AFP 16.10.2025 08:15 

    Un dernier obstacle avant d'entamer l'examen du budget: deux motions de censure contre le gouvernement de Sébastien Lecornu, l'une de LFI et l'autre du RN, seront débattues par les députés jeudi matin, et devraient être rejetées, dans un scrutin serré, faute de ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 16.10.2025 08:10 

    * PERNOD RICARD PERP.PA a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires en baisse de 7,6% au premier trimestre, un recul légèrement plus marqué que prévu impacté par la faible demande et le déstockage aux États-Unis et en Chine. * FDJ UNITED FDJU.PA a fait état mercredi ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank