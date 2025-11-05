Bumble prévoit un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux estimations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Bumble BMBL.O a annoncé mercredi un chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre inférieur aux attentes des analystes, soulignant les défis auxquels est confronté l'opérateur de l'application de rencontres, alors que son ambitieux plan de redressement peine à prendre de l'ampleur.

Les actions de la société basée à Austin, au Texas, ont chuté de 9 % dans les échanges prolongés.

La société prévoit des revenus pour le quatrième trimestre entre 216 et 224 millions de dollars, ce qui est inférieur aux estimations des analystes de 233,3 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG