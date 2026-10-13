Bumble donne son feu vert à une opération de retrait de la cote évaluée à 1,3 milliard de dollars, alors que le secteur des rencontres en ligne se réorganise

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de précisions aux paragraphes 3 et 4, informations sur les actions au paragraphe 5)

Bumble BMBL.O a annoncé mardi avoir accepté d’être privatisée par Ithaca Holdings dans le cadre d’une opération évaluée à 1,3 milliard de dollars, alors que l’application de rencontres poursuit son redressement entamé il y a plusieurs mois, face à l’évolution des habitudes de la génération Z en matière de rencontres et à la baisse du nombre d’utilisateurs payants.

Bumble et son grand rival Match Group MTCH.O , propriétaire de Tinder et Hinge, sont confrontés à un faible engagement des utilisateurs, en particulier chez les plus jeunes, lassés de faire défiler sans fin les profils.

Les cofondateurs d’Ithaca, Ravi Gupta et John Hegeman, deviendront codirecteurs généraux de Bumble après le rachat.

La société de capital-investissement a proposé 6,05 dollars par action pour Bumble, ce qui représente une prime de 122,4% par rapport au cours de clôture de l’action de l’application de rencontres le 24 juin, la veille du jour où Reuters a annoncé pour la première fois que la société envisageait une vente.

L'action de la société a bondi de 57% pour atteindre 5,96 dollars lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse.

Fondée en 2014 par Whitney Wolfe Herd, Bumble a été la première à adopter l’approche "les femmes d’abord" dans le domaine des rencontres en ligne.

Sous la direction de Mme Herd, qui a repris ses fonctions de directeur général en mars 2025 après avoir démissionné en 2023, la société a redoublé d’efforts pour repenser son produit phare en y intégrant des fonctionnalités basées sur l’IA, des rencontres en groupe et une expérience utilisateur repensée, dans le but de relancer sa croissance.

Ces efforts font suite à une forte baisse du nombre total d’utilisateurs payants et du chiffre d’affaires. Le nombre total d’utilisateurs payants a chuté de 16,4% pour s’établir à 3,2 millions au deuxième trimestre, tandis que le chiffre d’affaires trimestriel est en baisse depuis près de deux ans.

La capitalisation boursière de Bumble s’est réduite à environ 582 millions de dollars à la clôture de lundi, ce qui est bien loin de la valorisation de 14 milliards de dollars enregistrée lors de son introduction en bourse en 2021.

L’entreprise, qui détient également Bumble For Friends, une application axée sur l’amitié , développe par ailleurs des formules de rencontre en groupe, reflétant ainsi une tendance à l’échelle du secteur visant à attirer les utilisateurs de la Génération Z à la recherche de modes de connexion plus sociaux et moins axés sur le "swipe".

"Il n’y a pas eu beaucoup d’innovation dans le secteur des rencontres depuis un certain temps, et maintenant que l’IA est là, les applications vont être contraintes d’innover", a déclaré Liesel Sharabi, professeure associée à l’université d’État de l’Arizona qui étudie les rencontres en ligne et les technologies relationnelles.

L’entreprise a entamé des négociations avancées en vue d’être rachetée par Ithaca Holdings dans le cadre d’une opération l’évaluant à environ 1 milliard de dollars, ont rapporté lundi Reuters et d’autres médias.