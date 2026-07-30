Builders FirstSource recule après avoir revu à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 juillet - ** L'action du fournisseur de matériaux de construction Builders FirstSource BLDR.N recule de 2 % à 66,50 dollars en pré-ouverture

** La société révise à la baisse ses estimations de chiffre d'affaires pour 2026, invoquant la faiblesse persistante du marché américain de la construction résidentielle

** Elle ramène ses prévisions de chiffre d'affaires net à une fourchette comprise entre 14 milliards et 14,8 milliards de dollars, contre des prévisions antérieures de 14,6 milliards à 15,6 milliards de dollars

** L'entreprise annonce un bénéfice par action ajusté de 1,17 $, contre une estimation des analystes de 1,27 $ – données compilées par LSEG

** Chiffre d'affaires en baisse de 8,8 % à 3,9 milliards de dollars

** Depuis le début de l'année, l'action a perdu 34,1 %